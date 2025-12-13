Deze sportieve arts in opleiding geniet van afzien in de modder

Voor veel atleten is het cross-seizoen de ideale voorbereiding op de baan. Marit Griep (21) ziet het crossen juist als de mooiste periode van het jaar. De Oosterhoutse geniet van het rennen op onverhard terrein en mag zich zondag 14 december laten zien op het EK Cross Country in Portugal. “Als er overal modder ligt, dan ben ik extra blij.”

“Het is niet met elkaar te vergelijken. Op de baan ben je met de tijd bezig, bij een cross loop je voor je plek”, zegt de atlete. “Het parcours is veelzijdiger. Je loopt niet alleen rondjes, maar komt elke keer iets anders tegen. Persoonlijk ga ik goed op modder en heuvels. In het Portugese Lagoa is het vooral veel zand en bochten. Om je daar op voor te bereiden is lastig, want je weet nooit hoe het loopt. Maar ik zou het niet erg vinden als het er flink gaat regenen.”

Als kind startte Griep bij ATV Scorpio in haar woonplaats Oosterhout zoals alle leeftijdsgenoten voor de meerkamp. Daarna richtte ze zich op het hardlopen, haar favoriete onderdeel. De laatste jaren gaat het als atlete van Running Team Brabant in Vught snel met haar ontwikkeling. Niet voor niets mocht ze dit jaar meedoen aan het EK onder 23 jaar. Vooral de langere afstanden 5.000 en 10.000 liggen haar goed.

Waar haar plafond ligt, vindt ze moeilijk te zeggen. Wat ze wel weet, is dat ze voorlopig geen fulltime sportcarrière ambieert. “Ik studeer Geneeskunde in Rotterdam, mijn ambitie is om in de toekomst arts te worden. Waarin weet ik nog niet, dat ga ik onderzoeken. De studie is goed te combineren met topsport. Het is ook fijn om niet volledig met één ding bezig te zijn.”

Thuis aan de eettafel in huize Griep gaat het in ieder geval vaak over hardlopen. Heel vaak. Niet gek, want ook haar zus Lotte en broers Boris en Jort trekken vrijwel iedere dag de hardloopschoenen aan. Met Lotte en Boris traint ze samen in Vught.

“Of ik weleens tips moet geven? Niet zozeer op tactisch gebied, maar we hebben het wel bijvoorbeeld over welke spikepuntjes we onder de schoenen moeten draaien", zegt de oudste van de vier kinderen. "Ik vind het leuk dat we dezelfde passie delen. En mijn ouders ook, ze zijn er altijd bij als we moeten lopen.”