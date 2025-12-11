Negentig opgezette dieren in beslag genomen, waaronder een zwarte beer

Bij een 24-jarige handelaar, ergens in onze provincie, zijn meer dan negentig opgezette dieren in beslag genomen door de inspectie. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) donderdag bekendgemaakt. De Brabander had onder meer een zwarte beer, leeuwen, apen en beschermde vogelsoorten, zoals paradijsvogels, gieren en raafkaketoes.

De man kon niet aantonen dat hij deze beschermde dieren legaal had verkregen en was daarnaast in het bezit van vervalste documenten. Een woordvoerder van de RVO kan niet zeggen uit welke plaats de man komt. In de vriezer op een andere locatie van zijn bedrijf werden tientallen dode dieren gevonden, waarvan de herkomst ook onduidelijk is. De waarde van de in beslag genomen opgezette dieren wordt op ongeveer 200.000 euro geschat. De 24-jarige zal zowel straf- als bestuursrechtelijk vervolgd worden.

Alle in beslag genomen goederen zijn door de RVO ondergebracht op geheime opslaglocaties. Het grootste deel ervan wordt vernietigd, om te voorkomen dat ze ooit opnieuw in de illegale handel belanden.

De inspectie vond ook rotshanen en paradijsvogels