Eindhoven krijgt eigen Rijksmuseum, ASML doet flinke duit in het zakje
Een museum van internationale allure. Het stond al een tijdje op het wensenlijstje van de Brainportregio, de regio rond Eindhoven. Nu is duidelijk dat er een Rijksmuseum komt in de regio. Om precies te zijn in Eindhoven, vlakbij de Technische Universiteit. Chipmachinefabrikant ASML investeert fors in het nieuwe museum: “Het aantrekken van dit museum naar de Brainport regio versterkt het gebied als een geweldige plek om te wonen en te werken.”
Kunstwerken bewonderen die het verhaal van 800 jaar geschiedenis in Nederland vertellen. Over zes tot acht jaar hoef je hiervoor niet meer naar Amsterdam af te reizen, maar kun je naar een gloednieuw Rijksmuseum in onze eigen provincie.
In het museum zullen vooral wisseltentoonstellingen te zien zijn en het zal zich focussen op thema's als vakmanschap, ambacht, creativiteit en creatie. "We willen ook dieper ingaan op de vraag: Hoe wordt kunst gemaakt? Precies de thema's die zo mooi aansluiten op een stad vol makers als Eindhoven", laat museumdirecteur Taco Dibbits weten.
Nu is het nog de vraag van welke bekende kunstenaars er straks werken te zien zijn: “Ik ga niet alles verklappen maar met vier Vermeers en meer dan twintig Rembrandts in de collectie zul je daar zeker iets van gaan zien hier”, zegt de museumdirecteur met een brede glimlach op zijn gezicht.
En ook Brabantse kunstenaars zullen volop voorbijkomen volgens Dibbits: “We komen niet voor niets naar Brabant! Deze provincie heeft een rijke cultuur met goede schilders en vakmensen. Ook keramiek wordt hier heel goed gemaakt. En die kunst en kennis willen we natuurlijk graag laten zien.”
Het museum zal ‘Rijksmuseum Eindhoven’ heten en strijkt neer in een vernieuwd park aan de Dommel, langs het begin van de Kennedylaan. Met een locatie midden in de stad en op een paar minuten lopen van station Eindhoven en de Technische Universiteit, hopen de gemeente en het Rijksmuseum een breed publiek aan te kunnen trekken.
Het gebouw moet een dynamische vorm krijgen, daarvoor zijn de gemeente en het Rijksmuseum nog op zoek naar een architect. “Het moet een plek worden waarbinnen en buiten met elkaar verbonden zijn. Op een mooie groene plek zoals hier aan de Dommel, zal er ook zeker ruimte zijn voor een beeldentuin”, licht de museumdirecteur toe. Het museumgebouw krijgt een oppervlakte van 3500 vierkante meter en een tentoonstellingszaal van 1000 vierkante meter.
De gemeente Eindhoven wordt eigenaar van het museum en bouwt het museum. De kosten daarvan bedragen 80 miljoen euro. Burgemeester Dijsselbloem is enthousiast over de plannen: “Onze regio bevindt zich in een periode van groei, dat biedt uitdagingen over hoe we de voorzieningen hier kunnen opkrikken. Daarbij hoort ook ons culturele aanbod.”
De tweede locatie van het Rijksmuseum in Eindhoven, sluit goed aan bij de gewenste investeringen in de Brainportregio. De regio, met ASML als belangrijkste uithangbord, groeit tot 2040 naar verwachting met 150.000 inwoners tot 950.000 inwoners.
Wethouder Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven liet eerder dit jaar al weten dat daar ook de nodige topvoorzieningen bij horen: "Zoals ons opa vroeger zei: 'het moet ook een bietje gezellig blijven hier'." En daar is dit museum een belangrijk voorbeeld van.
Er was al jarenlang een wens voor een Rijksmuseum onder de rivieren, maar daarvoor werd lange tijd gewacht op groen licht en financiering vanuit het Rijk: “Daar gaan we niet meer op wachten. We gaan het gewoon zelf doen. De regio groeit te hard voor kleine stapjes, daarom zijn we hier ook ambitieus”, vertelt Dijsselbloem.
Naast chipmachinefabrikant ASML als hoofdsponsor, zijn er meer sponsoren nodig. De gemeente hoopt dat ook andere bedrijven en het Rijk financieel bij willen dragen aan het museum. ASML zal een grote, langdurige financiële bijdrage leveren in de exploitatie van het museum. Om hoeveel geld dat gaat, is niet duidelijk. Daarnaast zullen ze ook vanuit hun expertise een bijdrage leveren: “We hebben veel geleerd over uitbreiding en het snel, verantwoord en duurzaam uitvoeren van die uitbreidingen. Daar helpen we de gemeente graag bij.”
Ook Christophe Fouquet, CEO van ASML, is trots om verbonden te worden met het Rijksmuseum: "Het aantrekken van dit wereldberoemde instituut naar de regio versterkt Brainport Eindhoven als een geweldige plek om te wonen en te werken."