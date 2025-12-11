Eindhoven krijgt eigen Rijksmuseum, ASML doet flinke duit in het zakje

Een museum van internationale allure. Het stond al een tijdje op het wensenlijstje van de Brainportregio, de regio rond Eindhoven. Nu is duidelijk dat er een Rijksmuseum komt in de regio. Om precies te zijn in Eindhoven, vlakbij de Technische Universiteit. Chipmachinefabrikant ASML investeert fors in het nieuwe museum: “Het aantrekken van dit museum naar de Brainport regio versterkt het gebied als een geweldige plek om te wonen en te werken.”

Kunstwerken bewonderen die het verhaal van 800 jaar geschiedenis in Nederland vertellen. Over zes tot acht jaar hoef je hiervoor niet meer naar Amsterdam af te reizen, maar kun je naar een gloednieuw Rijksmuseum in onze eigen provincie.



In het museum zullen vooral wisseltentoonstellingen te zien zijn en het zal zich focussen op thema's als vakmanschap, ambacht, creativiteit en creatie. "We willen ook dieper ingaan op de vraag: Hoe wordt kunst gemaakt? Precies de thema's die zo mooi aansluiten op een stad vol makers als Eindhoven", laat museumdirecteur Taco Dibbits weten.



Nu is het nog de vraag van welke bekende kunstenaars er straks werken te zien zijn: “Ik ga niet alles verklappen maar met vier Vermeers en meer dan twintig Rembrandts in de collectie zul je daar zeker iets van gaan zien hier”, zegt de museumdirecteur met een brede glimlach op zijn gezicht.



En ook Brabantse kunstenaars zullen volop voorbijkomen volgens Dibbits: “We komen niet voor niets naar Brabant! Deze provincie heeft een rijke cultuur met goede schilders en vakmensen. Ook keramiek wordt hier heel goed gemaakt. En die kunst en kennis willen we natuurlijk graag laten zien.”



Het museum zal ‘Rijksmuseum Eindhoven’ heten en strijkt neer in een vernieuwd park aan de Dommel, langs het begin van de Kennedylaan. Met een locatie midden in de stad en op een paar minuten lopen van station Eindhoven en de Technische Universiteit, hopen de gemeente en het Rijksmuseum een breed publiek aan te kunnen trekken.

De plek waar het Rijksmuseum gebouwd zal worden.

Het gebouw moet een dynamische vorm krijgen, daarvoor zijn de gemeente en het Rijksmuseum nog op zoek naar een architect. “Het moet een plek worden waarbinnen en buiten met elkaar verbonden zijn. Op een mooie groene plek zoals hier aan de Dommel, zal er ook zeker ruimte zijn voor een beeldentuin”, licht de museumdirecteur toe. Het museumgebouw krijgt een oppervlakte van 3500 vierkante meter en een tentoonstellingszaal van 1000 vierkante meter.



De gemeente Eindhoven wordt eigenaar van het museum en bouwt het museum. De kosten daarvan bedragen 80 miljoen euro. Burgemeester Dijsselbloem is enthousiast over de plannen: “Onze regio bevindt zich in een periode van groei, dat biedt uitdagingen over hoe we de voorzieningen hier kunnen opkrikken. Daarbij hoort ook ons culturele aanbod.”



De tweede locatie van het Rijksmuseum in Eindhoven, sluit goed aan bij de gewenste investeringen in de Brainportregio. De regio, met ASML als belangrijkste uithangbord, groeit tot 2040 naar verwachting met 150.000 inwoners tot 950.000 inwoners.



ASML-bestuurder Frank Heemskerk, museumdirecteur Taco Dibbits en Burgemeester Jeroen Dijsselbloem op de plek waar het museum zal komen.