Eindhoven krijgt eigen Rijksmuseum, ASML doet grootste duit in het zakje

Een museum van internationale allure. Het stond al een tijdje op het wensenlijstje van de Brainportregio, de regio rond Eindhoven. Nu is duidelijk dat er een tweede Rijksmuseum komt in de regio. In Eindhoven om precies te zijn.

Kunstwerken bewonderen die het verhaal van 800 jaar geschiedenis van Nederland vertellen. Over een zes tot acht jaar hoef je hiervoor niet meer naar Amsterdam af te reizen, maar kun je naar een gloednieuw Rijksmuseum in onze eigen provincie.

Het museum zal neerstrijken in een groene omgeving aan de Dommel, vlak bij station Eindhoven. ASML zal een grote financiële bijdrage leveren aan het museum, als hoofdsponsor. De tweede locatie van het Rijksmuseum in Eindhoven, sluit goed aan bij de gewenste investeringen in de Brainportregio. De regio, met ASML als belangrijkste uithangbord, groeit tot 2040 naar verwachting met 150.000 inwoners tot 950.000 inwoners.

Trotse topman van ASML

ASML is trots om verbonden te worden met het Rijksmuseum: "Het aantrekken van dit wereldberoemde instituut naar de regio versterkt Brainport Eindhoven als een geweldige plek om te wonen en te werken", zei Christophe Fouquet, CEO van ASML.

Wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven liet eerder dit jaar al weten dat daar ook de nodige topvoorzieningen bij horen: "Zoals ons opa vroeger zei: 'het moet ook een bietje gezellig blijven hier'." En daar is dit museum een belangrijk eerste voorbeeld van.

In het museum zullen vooral wisseltentoonstellingen te zien zijn en het zal zich focussen op thema's als vakmanschap, ambacht, creativiteit en creatie. "Precies de thema's die zo mooi aansluiten op een stad als Eindhoven", laat museumdirecteur Taco Dibbits weten.