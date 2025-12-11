Haringvlietbrug op de A29 wordt met spoed extra verstevigd

De Haringvlietbrug (A29), net buiten het westen van onze provincie, is 'technisch gezien aan het einde van z’n levensduur'. De brug wordt daarom met spoed extra versterkt. Dat meldt de minister van Infrastructuur en Waterstaat donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De werkzaamheden zijn al gestart en zijn vóór de winter van 2027 klaar. Het wegverkeer heeft hier geen hinder van, meldt Rijkswaterstaat.

Problemen

De brug wordt al langere tijd goed in de gaten gehouden. Door de belasting van (vracht)verkeer is er al een aantal jaar sprake van vermoeiing van het staal van de brug. Die problemen blijken nu groter dan gedacht en daarom wordt de brug met spoed verstevigd.

"Het gaat om lassen tussen de ondersteuningsbalk en de dwarsverbinding onder de rechterrijstrook richting Bergen op Zoom waarop veel vrachtverkeer rijdt. Bij deze lassen kunnen kleine scheurtjes plotseling doorscheuren. Dat kan leiden tot een lokale breuk, die gevolgen heeft voor het gebruik van de brug", aldus het ministerie.

Problemen voor scheepvaart

Hoewel verkeer geen hinder ondervindt, moet scheepvaart die onder de vaste brug door wil varen 'rekening houden met beperkte doorvaartruimte'. "Ze kunnen niet onder het brugdeel varen waarboven gewerkt wordt. Het beweegbare deel van de brug wordt gewoon geopend voor de hoge scheepvaart", besluit Rijkswaterstaat.

De Haringvlietbrug bestaat uit een beweegbaar en vast deel. In 2023 is het beweegbare deel van de brug vervangen. Het vaste deel wordt over een aantal jaren vernieuwd. De voorbereiding daarvan is inmiddels gestart.