Bouchra D. stak zus dood met 88 messteken, maar hoeft niet de cel in

Bouchra D. (25) hoeft niet de cel in voor het doodsteken van haar halfzus Anouk in oktober 2021. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag geoordeeld. Bouchra D. stak Anouk maar liefst 88 keer met een mes, maar het hof vindt haar niet toerekeningsvatbaar en legt haar, net als de rechtbank eerder, tbs met voorwaarden op. Justitie had tien jaar cel én tbs met dwangverpleging geëist.

Justitie vond tbs met voorwaarden veel te laag, omdat Bouchra volgens justitie wel degelijk deels wist wat ze deed. Maar tot opluchting van onder anderen de zus en moeder van Anouk, oordeelde het gerechtshof donderdag dat de huidige behandeling de beste behandelwijze is en dus terecht is opgelegd. Justitie en ook de vader van Anouk vinden die behandeling veel te licht, ook omdat ze tijdens haar behandeling ook drugs gebruikte. Bouchra zit tegenwoordig in een kliniek in Vught en heeft daar veel verlof. In de weekenden is ze bij haar moeder en doordeweeks mag ze dagelijks vier uur naar buiten. Haar behandeling verloopt goed, volgens de deskundigen. Er wordt al gedacht aan een volgende stap: begeleid wonen op hetzelfde terrein als de kliniek. Er moet meer structuur in haar leven komen, bijvoorbeeld door te gaan werken. Eerder maakten we deze uitlegvideo over de zaak.

Stemmen in haar hoofd

Tijdens de zitting in hoger beroep ging het maar kort over de gruwelijke avond van 23 oktober 2021, aan de Slagendreef in Den Bosch. Het ging toen al een tijd niet goed met Bouchra. Die avond hoorde ze weer stemmen in haar hoofd en deze stemmen zeiden dat ze haar halfzus Anouk (20) moest vermoorden. Bouchra wachtte Anouk op de overloop op en stak haar met een mes in haar hals en onderbeen. Toen Anouk naar de buren vluchtte, ging Bouchra erachteraan. Uit de keuken nam ze nog twee grote messen mee en ze wist nog net bij de buren naar binnen te glippen voordat de buurvrouw de deur kon sluiten.

Bij de buren speelde zich een waar horrorscenario af. De stemmen in haar hoofd zeiden dat het 'nog erger en nog erger; moest worden. Ze stak haar zus keer op keer neer, terwijl de buren zich met hun twee jonge kinderen in de badkamer opsloten. Anouk werd 88 keer gestoken en overleed. Het hondje van de buren overleefde de acht messteken niet. Ondertussen pakte ze haar telefoon en liet live op Instagram zien wat ze had aangericht — om het “nog erger te maken”, zoals haar stemmen opdroegen.

Geen keuze

Het hof volgde het advies van drie deskundigen dat de huidige behandeling ‘het beste is voor Bouchra’ en dat ‘tbs met dwang niks toevoegt’. Volgens het hof had Bouchra helemaal geen keuze om stemmen te negeren en ook verstopte zij zich, gezien haar psychotische toestand, niet bewust voor de politie. Het hof oordeelt ook dat schizofrenie de oorzaak is van de pyschose en niet het roken van wiet. Bouchra lijdt aan schizofrenie en zal die aandoening haar hele leven houden. Daarom moet ze haar medicatie blijven innemen, om een terugval te voorkomen. Medicatie voorkomt een nieuwe psychose, legden deskundigen tijdens de zitting uit. De advocaat keek aan het einde van de uitspraak blij en tevreden om naar Anouks oudste zus. Hun moeder ontbrak bij de uitspraak, net als Bouchra zelf. Ziek kind

De oudste zus en hun moeder zeiden tijdens de zitting beiden dat ze Bouchra niet zullen laten vallen, ondanks wat er is gebeurd. Haar moeder zei: "Ik wil zorgen voor een ziek kind en niet nog een dochter verliezen." Haar zus zei dat ze "trots is dat Bouchra haar ziekte onder ogen durft te zien." Zij zijn blij dat Bouchra nu de behandeling die ze al volgt kan voortzetten. Volgens een psychiater en een psycholoog verloopt de behandeling van Bouchra goed en is die vrijwel afgerond. De volgende stap is dus begeleid wonen op het terrein van de kliniek in Vught en een baantje. Na de behandeling zal Bouchra nog lang in de gaten worden gehouden door instanties.