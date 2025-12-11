Mag je een opgezet dier in huis hebben? Dit zijn de regels

De inspectie heeft onlangs bij een 24-jarige handelaar uit Brabant negentig illegaal opgezette dieren in beslag genomen. Hij had onder meer een zwarte beer, leeuwen, apen en beschermde vogelsoorten in zijn bezit, maar kon niet aantonen dat deze legaal waren verkregen. Wat mag je wel en niet doen met opgezette dieren?

In Nederland gelden Europese en internationale afspraken om bedreigde diersoorten te beschermen. Zo vallen veel beschermde dieren en planten onder CITES, een internationaal verdrag dat de handel in bedreigde dier- en plantsoorten beschermt. De regels zijn ook van toepassing op dieren of producten daarvan, levend of dood. Wie een dier of object van een beschermde soort dat onder CITES valt bezit, zoals ivoor, schedel of huid, moet kunnen aantonen dat het legaal is verkregen. Dat gebeurt met een zogenoemd CITES-document of ander bewijs van legale herkomst. Zonder dat bewijs kan de inspectie spullen in beslag nemen en kan de eigenaar een boete krijgen en zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Voor vogels gelden daarnaast de EU Vogelrichtlijn en de Omgevingswet, waardoor het bezitten en opzetten van in het wild levende vogels in principe verboden is. Onder bepaalde voorwaarden kun je hier een vrijstelling voor krijgen. Zo moet de vogel buiten jouw schuld zijn overleden en je moet binnen drie dagen een melding doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een uniek merkteken aanvragen. De vogel mag niet verkocht worden.