Bestuurster van stint merkt nog dagelijks gevolgen van dramatisch ongeluk

De bestuurster van de Stint die in 2018 verongelukte op het spoor bij Oss vertelde donderdag in de rechtbank wat het ongeluk met haar heeft gedaan. Het beheerst nog elke dag, zegt ze in een slachtofferverklaring.

Leven verwoest "De dag begon als alle anderen dagen. Tijdens deze rit kon ik de Stint met geen mogelijkheid tot stilstand brengen. Het ongeluk heeft mijn leven verwoest. Ik was niet alleen, maar met andermans meest kostbare bezit. Het ongeval en de gevolgen laten mij niet los", schrijft de bestuurster in de rechtbank."

Ze heeft vooral last van psychische klachten. "Het verdriet, de angst en de paniek. Die littekens kan ik onmogelijk verstoppen. Ze beheersen iedere dag." Ze heeft veel medische ingrepen moeten ondergaan. Ze ziet dubbel, heeft geen reuk en smaak en heeft heel weinig energie.

"Iedere nacht word ik meerdere keren door mijn man wakkergemaakt, omdat ik aan het gillen en in paniek ben. Het staat al mijn dromen in de weg."

Niet vergeven

Ze richt zich in haar verklaring ook tot de verdachten. "Tegen de verdachten wil ik zeggen: jullie hebben de Stint bedacht, gepromoot en op de markt gebracht. Ik vind het heel erg, want die was niet in orde. Dat jullie zoveel in de media zijn verschenen, vind ik onverteerbaar. Jullie hebben nooit contact met mij gezocht. Dat kan ik jullie niet vergeven."



