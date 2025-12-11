Veteraan Dominique zet veel te zwaar varken Pumba op dieet: 'Stevig regime'

Dominique Schreinemachers heeft zich ontfermd over varken Pumba. Ze hoopt dat het dier afvalt en snel weer gaat bewegen. Maar de veteraan denkt dat Pumba nog een lange weg te gaan heeft.

“Goeiemorgen Pumba. Ik heb wat water voor je, drink maar even”, zegt Dominique zachtjes terwijl ze een kijkje neemt bij het varken dat sinds zaterdag bij haar verblijft. Pumba werd vorige week met een brancard uit een huis aan de Saksen Weimarstraat in Rijen gehaald. Ze was veel te zwaar en kon nauwelijks lopen. De rechter besloot dat het huis ontruimd moest worden en verplichtte de bewoonster het huis te verlaten. Pumba bleef een paar dagen in Breda in de dierenopvang. Inmiddels is ze naar Dominique gebracht. Daar heeft ze een eigen stuk wei met een huisje dat haar tijdelijke baasje snel in elkaar zette afgelopen weekend “Ik maak me oprecht zorgen om Pumba. Het beest is letterlijk uit haar huis gehaald. Mentaal is ze niet oké”, vertelt Dominique. Volgens haar weegt Pumba rond de 180 kilo.

Hoe laat je een varken afvallen?

Het belangrijkste is dat Pumba snel afvalt. Dat kan je gerust aan Dominique overlaten want zij is veteraan en diende onder meer in Afghanistan. “Ze krijgt een regime”, zegt ze lachend. “Ik doe mijn uiterste best. Een dier verdient het allerbeste. We beginnen ermee dat ze een klein weitje heeft waar ze kan rennen. Als het beter gaat krijgt ze straks weer alle ruimte.” Zaterdag worden haar klauwen geknipt. Die zijn nu nog veel te lang waardoor ze moeite heeft met lopen. “Dat gaat zoveel helpen want dan kan ze bewegen”, zegt Dominique die benaderd werd door de dierenambulance en een dierenwelzijnsorganisatie om zorg te dragen over het varken.

Varken Pumba in haar huisje in de wei bij Dominique (foto: Wilco Zonneveld).

Pumba ligt nu nog voornamelijk in haar hok. Langzaam probeert Dominique het vertrouwen van het zwaarlijvige dier te winnen. “Daarom ga ik wat lekkers brengen puur om even te snoepen. Een stukje kaas en wat paprika om haar een beetje te lokken. Ik hoop dat ze me aardiger gaat vinden. Uiteindelijk hoop ik dat ze varkensvoer gaat eten.” Haar soortgenoten Ted en Willemijn doen dat al. Die varkens wonen al een poosje in de wei van Dominique samen met ganzen, schapen en een hond. “Ted en Willemijn zijn ook uit een huis gekomen. Willemijn was ook flink, maar is inmiddels afgevallen en heeft een normaal gewicht.” Het huisje van Pumba is zo neergezet dat ze de twee andere varkens wel kan horen. Maar de dieren kunnen volgens Dominique nog niet bij elkaar in de wei gezet worden omdat ze anders gaan vechten. Het is niet duidelijk hoe lang Pumba bij Dominique blijft. Officieel is het dier nog van de bewoonster van het huis in Rijen. Als het aan Dominique ligt, komt het helemaal goed met het varken. “Pumba heeft nog een lange weg te gaan. Maar als je het zelf goed hebt, moet je een ander ook iets goeds geven.”