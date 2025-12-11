Navigatie overslaan

Auto botst tegen vangrail op de A58, deel snelweg dicht

Vandaag om 12:22 • Aangepast vandaag om 12:41
Het ongeluk gebeurde op de A59 bij de Wouwse Plantage (foto: Rijkswaterstaat).
Een auto is donderdag rond het middaguur tegen de vangrail gebotst op de A58 bij Wouwse Plantage. Omdat de beschadigde vangrail gerepareerd moet worden, is een rijstrook van de rijbaan dicht richting Breda. 

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De vangrail heeft volgens Rijkswaterstaat 'met spoed een opknapbeurt nodig'. De linkerrijstrook richting Breda is daarom dicht. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer open is. De vertraging bedraagt rond middaguur een kwartier.

De auto wordt meegenomen door een bergingsbedrijf. 

