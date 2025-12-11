Advertentie
Auto botst tegen vangrail op de A58, deel snelweg dicht
Vandaag om 12:22 • Aangepast vandaag om 12:41
Een auto is donderdag rond het middaguur tegen de vangrail gebotst op de A58 bij Wouwse Plantage. Omdat de beschadigde vangrail gerepareerd moet worden, is een rijstrook van de rijbaan dicht richting Breda.
De vangrail heeft volgens Rijkswaterstaat 'met spoed een opknapbeurt nodig'. De linkerrijstrook richting Breda is daarom dicht. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer open is. De vertraging bedraagt rond middaguur een kwartier.
De auto wordt meegenomen door een bergingsbedrijf.
