Snelweg A58 deels dicht nadat auto tegen vangrail botst

Een auto is donderdag rond het middaguur tegen de vangrail gebotst op de A58 bij Wouwse Plantage. Omdat de beschadigde vangrail gerepareerd moet worden, is zowel een rijstrook van de weg richting Breda als Bergen op Zoom dicht.

De vangrail heeft volgens Rijkswaterstaat 'met spoed een opknapbeurt nodig'. De linkerrijstrook richting Breda is daarom dicht. Ook de linkerrijstrook richting Bergen op Zoom is dicht.

Rond half vier bedraagt de vertraging in beide richtingen meer dan een kwartier. De auto die tegen de vangrail reed, is meegenomen door een bergingsbedrijf.