Snelweg A58 urenlang dicht nadat auto tegen vangrail botst

Een auto is donderdag rond het middaguur tegen de vangrail gebotst op de A58 bij Wouwse Plantage. Omdat de beschadigde vangrail gerepareerd moest worden, was zowel een rijstrook van de weg richting Breda als Bergen op Zoom urenlang dicht.

De vangrail had volgens Rijkswaterstaat 'met spoed een opknapbeurt nodig'. De linkerrijstroken richting Breda en Bergen op Zoom waren vanaf het middaguur dicht en werden rond vier uur vrijgegeven.

De vertraging liep op het hoogtepunt op tot zo'n twintig minuten. De auto die tegen de vangrail reed, is meegenomen door een bergingsbedrijf.