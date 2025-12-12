Dit is wat je wil weten over vogelgriep

Bij een vleeskuikenbedrijf in Uitwijk is woensdag vogelgriep vastgesteld. In totaal zijn er 80.000 kippen geruimd in het Brabantse dorp. Zo moet de verspreiding van vogelgriep worden tegengegaan. In dit artikel beantwoorden we zeven vragen over de vogelgriepuitbraak.

Romee van der Heijden & Storm Roubroeks Geschreven door

Wat is de vogelgriep?

De vogelgriep is een zeer besmettelijk virus en komt bij bijna alle vogelsoorten voor. Besmette vogels worden door het virus erg ziek of gaan dood.

Hoe verspreidt de vogelgriep zich?

Het vogelgriepvirus kan zich volgens het RIVM tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Wilde vogels spelen vaak een belangrijke rol, omdat zij het virus meenemen tijdens hun trekroutes en zo anderen vogels kunnen besmetten.

Is de vogelgriep gevaarlijk voor huisdieren?

De NOS meldde vorige week dat acht Nederlandse jonge katjes dood zijn gegaan door vogelgriep. Het kan dus wel degelijk dat je trouwe huisdier ziek wordt. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kun je onder meer letten op symptomen zoals koorts, hijgen, sloomheid, oogontsteking en rode ogen. Het is overigens nog niet bekend welke dieren precies gevoelig zijn voor vogelgriep, maar de NVWA weet dat het virus ook voorkomt bij konijnen, fretten, schapen en geiten.

Word je ziek van de vogelgriep?

Het RIVM meldt dat 'in zeldzame gevallen' vogelgriepvirussen kunnen overgaan op mensen. Dit komt dus bijna nooit voor. In zo'n geval moet er nauw en veel contact zijn tussen mensen en besmette dieren. Als mensen toch besmet raken, dan worden ze er vaak niet of weinig ziek van. De vogelgriep voelt bij mensen aan als een gewone wintergriep met koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Mensen die de afgelopen veertien dagen in aanraking zijn geweest met vogels waarbij vogelgriep is vastgesteld en griepachtige verschijnselen krijgen, kunnen het best contact opnemen met de GGD of de huisarts.

Beschermt de griepprik tegen vogelgriep?

'Nee', is het korte antwoord van het RIVM. Een griepprik kan er wel voor zorgen dat iemand niet naast de vogelgriep ook de griep krijgt.

Wat doet het virus met vogels?

De zogenaamde hoogpathogene vogelgriep kan leiden tot ernstige ziekte of het overlijden bij vogels. “Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Dit heet laagpathogene vogelgriep”, legt het RIVM uit. Vogels die ziek zijn kunnen last krijgen van klachten als sloomheid, diarree, oogontstekingen en ademhalingsproblemen.

Wie hebben last van de ophokplicht?

Alle boeren, dierentuinen en kinderboerderijen zijn sinds half oktober verplicht om hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit geldt overigens ook verplicht voor de eigenaren van hobbyvogels en -kippen. Daarnaast is het houden van wedstrijden en tentoonstellingen met zulke dieren momenteel verboden.