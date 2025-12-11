Vader slachtoffer kindermisbruiker W.: 'We hebben monster in huis gehaald'

Ouders van kinderen die misbruikt zijn door onderwijsondersteuner Wesley W. uit Helmond vertelden donderdag in de rechtbank hun verhaal. "Wesley, jij hoort niet meer thuis in de maatschappij. Je hebt het leven van al die kinderen voor altijd beschadigd."

Tijdens de rechtszaak vertellen ouders wat het misbruik heeft betekend voor hen en hun kinderen. Een vader vertelt dat hij samen met zijn dochter in de auto zat. "Pratend over het geven van knuffels. Ineens vertelde mijn dochter dat jij, Wesley, aan haar had gezeten", richt hij zich tot W. "Dit kan niet waar zijn, dacht ik. Ik dacht: misschien bedoelt ze iets anders. Niet dit."

De misbruikzaak in Helmond zorgde voor veel ophef, nadat deze in september vorig jaar aan het licht kwam. Wesley W. wordt verdacht van het misbruiken van twintig jonge kinderen op de Helmondse basisschool Mondomijn en op zijn oppasadressen.

Toen de vader vroeg waarom de dochter niet eerder iets had gezegd zei ze tegen hem: "'Papa, hij zei dat het ons geheim was. Nu is het geen geheim meer.' Mijn dochter is misbruikt. Niet een keer, maar tig keer. Minimaal een jaar lang."

Wanneer komt besef dat ze misbruikt is?

De vader is boos op W., die dit alles heeft aangericht. "Ze heeft nog geen benul dat ze seksueel misbruikt is. Wanneer komt dat besef. De angst, de onzekerheid. Hoe gaat zich dit uiten. Jij hebt haar onschuld afgepakt. Je hebt mijn dochter voor haar leven beschadigd. Een kind van 8 jaar bewust een jaar lang gemanipuleerd", zegt de vader tegen W. "Wesley, jij hoort niet meer thuis in de maatschappij. Je hebt het leven van al die kinderen voor altijd beschadigd."

Vertrouwen niet waard

Een andere vader probeert oogcontact te maken met W. als hij zijn verhaal vertelt. "Ik wil je iets vertellen. Onze oudste dochter van destijds 8 jaar heeft een jaar lang geworsteld om het aan ons te vertellen. Omdat ze zich zorgen maakte over haar zusje en over mij. Jij neemt je verantwoordelijkheid niet. Ik zie het nu weer. Jij bent het vertrouwen van onze samenleving niet meer waard."

Over schouder kijken

De vader geeft aan dat de ouders zich op een bepaalde manier ook schuldig voelen. "Wij als ouders moeten leven met het schuldgevoel dat we een monster in huis hebben gehaald om op ons meest dierbare te passen. Jij vond het nodig om onze jongste dochter van 2 te filmen tijdens het misbruik. Dat staat op ons netvlies gebrand. Ik hoop dat onze woorden ook op jouw netvlies staan gebrand. Je hebt voldoende tijd gehad om te stoppen." Hij besluit: "Je zult nooit een normaal leven kunnen leiden. Je zult altijd over je schouder moeten kijken."



Hier lees je alle verhalen over de misbruikzaak rond Wesley W. uit Helmond.