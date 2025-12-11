Buiten de randstad winkelen Nederlanders het liefst in Eindhoven
Buiten de Randstad is Eindhoven de winkelstad die het meest in trek is. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur CBRE. Vooral de Demer en de Rechtestraat zien sinds 2019 meer bezoekers, die ook nog eens bereid zijn om meer geld uit te geven. Binnenstadsregisseur Eric Duffhuis weet waarom zowel winkelliefhebbers als winkeliers massaal naar de lichtstad trekken.
Sinds 2023 werkt Bureau Binnenstad Eindhoven als uitvoeringsorganisatie van de BIZ Eindhoven Centrum samen met de gemeente. Ze schakelen met ondernemers, vastgoedeigenaren en alle partijen die betrokken zijn bij projecten in de binnenstad. Volgens Duffhuis is die samenwerking een belangrijke reden voor het succes. “We kijken samen welke winkel waar moet komen en welke sfeer bij welke straat past”, legt hij uit. Zo zorgen ze dat grote internationale merken een plek krijgen, terwijl ook Eindhovense ondernemers zich thuis blijven voelen.
Daarvoor is wel bereidheid nodig van de gemeente en vastgoedeigenaren. Duffhuis ziet dat ze in Eindhoven zeker bereid zijn om mee te werken aan een aantrekkelijke binnenstad. Zelfs als dat voor de vastgoedeigenaren extra geld kost.
"Als je geen lokale winkels hebt, maakt het niet meer uit welk plaatsnaambord je erbij zet."
De combinatie tussen lokale winkels en grote merken is van levensbelang. “Die lokale ondernemers geven de stad een eigen gezicht. Anders wordt het een eenheidsworst en maakt het niet uit welk woonplaatsbordje aan het begin van de straat staat.” Daarvoor zijn mensen nodig die die mentaliteit snappen. Zo kregen twee Eindhovense makers van sieraden, die deze vanuit huis verkochten, de kans van een vastgoedeigenaar om een pop-upwinkel te openen. “Als ik daar langsloop, is het altijd druk!”
"Eindhovenaren hebben van oudsher de neiging naar buiten te kijken."
Eindhoven weet ook bekende ketens aan te trekken, zoals Zara, Adidas en Nike. Dat komt omdat geïnteresseerde merken direct een accountmanager van de Gemeente Eindhoven krijgen die de komst in goede banen leidt. “Dat doen we net zo goed voor kleine ondernemers”, benadrukt Duffhuis. De aanpak werkt: op de Demer is bijna geen leegstand, iets wat volgens CBRE uitzonderlijk is in Nederland.
De sterke economische groei in de Brainport-regio speelt ook een rol. Consumenten besteden meer en ondernemers durven meer te investeren. “Eindhovenaren hebben van oudsher de neiging om naar buiten te kijken en mensen van buitenaf aan te trekken”, zegt Duffhuis.
Daarnaast heeft de stad een actief vrijwilligersnetwerk. Op drukke dagen lopen er ‘Navigators’ rond: zestien vrijwilligers die mensen helpen met vragen over de stad. “Ze weten precies waar je lekkere koffie haalt of waar de dichtstbijzijnde pinautomaat staat. Dit soort mensen maakt het verschil."