Buiten de randstad winkelen Nederlanders het liefst in Eindhoven

Buiten de Randstad is Eindhoven de winkelstad die het meest in trek is. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur CBRE. Vooral de Demer en de Rechtestraat zien sinds 2019 meer bezoekers, die ook nog eens bereid zijn om meer geld uit te geven. Binnenstadsregisseur Eric Duffhuis weet waarom zowel winkelliefhebbers als winkeliers massaal naar de lichtstad trekken.

Sinds 2023 werkt Bureau Binnenstad Eindhoven als uitvoeringsorganisatie van de BIZ Eindhoven Centrum samen met de gemeente. Ze schakelen met ondernemers, vastgoedeigenaren en alle partijen die betrokken zijn bij projecten in de binnenstad. Volgens Duffhuis is die samenwerking een belangrijke reden voor het succes. “We kijken samen welke winkel waar moet komen en welke sfeer bij welke straat past”, legt hij uit. Zo zorgen ze dat grote internationale merken een plek krijgen, terwijl ook Eindhovense ondernemers zich thuis blijven voelen. Daarvoor is wel bereidheid nodig van de gemeente en vastgoedeigenaren. Duffhuis ziet dat ze in Eindhoven zeker bereid zijn om mee te werken aan een aantrekkelijke binnenstad. Zelfs als dat voor de vastgoedeigenaren extra geld kost.

"Als je geen lokale winkels hebt, maakt het niet meer uit welk plaatsnaambord je erbij zet."

De combinatie tussen lokale winkels en grote merken is van levensbelang. “Die lokale ondernemers geven de stad een eigen gezicht. Anders wordt het een eenheidsworst en maakt het niet uit welk woonplaatsbordje aan het begin van de straat staat.” Daarvoor zijn mensen nodig die die mentaliteit snappen. Zo kregen twee Eindhovense makers van sieraden, die deze vanuit huis verkochten, de kans van een vastgoedeigenaar om een pop-upwinkel te openen. “Als ik daar langsloop, is het altijd druk!”

"Eindhovenaren hebben van oudsher de neiging naar buiten te kijken."