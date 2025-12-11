Geen Driouech op de Afrika Cup, wel drie andere PSV'ers opgeroepen

Couhaib Driouech is niet opgeroepen voor de Afrika Cup-selectie van Marokko. De Bossche Souffian El Karouani maakte ook kans op een oproep, maar mag ook thuisblijven. Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine en Adamo Nagalo mogen wel afreizen naar hun land, waardoor ze verschillende wedstrijden voor PSV moeten missen.

Bondscoach Walid Regragui van Marokko kiest dus maar voor twee PSV'ers, in plaats van drie. Peter Bosz sprak eerder uit dat hij verwachtte dat Couhaib Driouech de selectie ook zou halen, mede dankzij zijn goede prestaties in de Champions League.

Door de uitnodiging voor de Afrika Cup, die in Marokko gehouden wordt, missen Saibari en Salah-Eddine in ieder geval de wedstrijden tegen GVVV (beker) en FC Utrecht. Maar mocht Marokko de finale halen, wat niet ondenkbaar is, dan slaan de voetballers ook nog de Eredivisie-wedstrijden tegen Excelsior en Fortuna Sittard over, waardoor Peter Bosz pas bij de Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United weer kan beschikken over zijn sterkhouders. Adamo Nagalo speelde nog geen minuut voor PSV dit seizoen, maar doet met Burkina Faso ook mee aan het toernooi.

Couhaib Driouech zal balen van het besluit van zijn bondscoach, maar of Peter Bosz er ook van baalt, is maar de vraag. De buitenspeler startte woensdag tegen Atlético Madrid (2-3) nog in de basis en was volgens zijn coach: "De gevaarlijkste buitenspeler." Het wegvallen van Ismael Saibari kan mogelijk extra minuten voor Driouech betekenen.

Ook geen El Karouani

Geboren Bosschenaar Souffian El Karouani hoopte ook op een uitverkiezing. De linksback is bezig aan een goed seizoen bij FC Utrecht en was tot nu toe goed voor twee goals en acht assists in dit Eredivisie-seizoen. Toch blijft zijn teller voorlopig steken op vijf interlands voor Marokko, omdat hij ook niet tot de 26-koppige selectie van De Leeuwen van de Atlas behoort