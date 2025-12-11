Auto raakt op verkeerde weghelft en botst op tegenligger, bestuurder gewond

Een bestuurder van een auto is donderdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een andere auto op de Wanroijseweg in Mill. Een van de auto's raakte op de verkeerde weghelft en schramde de andere auto van de zijkant.

De bestuurder van de grijze auto raakte gewond bij het ongeluk, maar de man was volgens de politie wel aanspreekbaar toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

De auto van de man liep flinke schade op aan de zijkant. Zo lagen er meerdere onderdelen en het wiel af aan de zijkant. Ook de andere auto liep flinke schade op. Welke auto op de verkeerde weghelft terechtkwam en waarom is niet duidelijk.