Wasdroger in brand op zolder in Tilburg, bewoonster naar ziekenhuis

Vandaag om 17:00
Van de droger is niets meer over na de brand (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Een wasdroger is donderdagmiddag in brand gevlogen op de zolder van een huis aan de Van Anrooylaan in Tilburg. De rook sloeg uit het dak van het huis. De bewoonster ademde de rook in en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De wasdroger werd door de brandweer naar buiten gebracht om het apparaat te blussen. Van de droger is niets meer over na de brand. De politie en de ambulance kwamen ook op de brand af.

De droger stond op zolder (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De hulpdiensten kwamen op de brand af (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
