Advertentie
Wasdroger in brand op zolder in Tilburg, bewoonster naar ziekenhuis
Vandaag om 17:00
Een wasdroger is donderdagmiddag in brand gevlogen op de zolder van een huis aan de Van Anrooylaan in Tilburg. De rook sloeg uit het dak van het huis. De bewoonster ademde de rook in en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De wasdroger werd door de brandweer naar buiten gebracht om het apparaat te blussen. Van de droger is niets meer over na de brand. De politie en de ambulance kwamen ook op de brand af.
Advertentie
Advertentie