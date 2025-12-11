Tilburg heeft sinds juli veel Zero Emissie-boetes uitgedeeld

Tilburg heeft sinds juli 3.638 boetes uitgedeeld aan bestuurders die zich niet hielden aan de Zero Emissie Zone (ZE-zone) in de stad. Dat leverde de stad minimaal 400.000 euro op. Die boetes zijn het resultaat van de nieuwe regels die dit jaar zijn ingegaan.

Sinds 1 januari 2025 geldt er in Tilburg een zero-emissiezone binnen de ringbanen. In deze zone mogen alleen vrachtwagens van bouwjaar 2017 of jonger en bestelwagens van ten minste emissieklasse 5 rijden. De stad hoopt zo de leefbaarheid en luchtkwaliteit te verbeteren in het centrum. Wel geldt er tot 2030 een overgangsperiode waarin bepaalde schonere voertuigen nog toegang krijgen. Waarschuwingsperiode

De eerste helft van het jaar heeft Tilburg gebruikt als waarschuwingsperiode. In deze zes maanden kregen overtreders geen boete, maar een waarschuwing op de deurmat.