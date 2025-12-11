Tilburg heeft sinds juli veel Zero Emissie-boetes uitgedeeld
Tilburg heeft sinds juli 3.638 boetes uitgedeeld aan bestuurders die zich niet hielden aan de Zero Emissie Zone (ZE-zone) in de stad. Dat leverde de stad minimaal 400.000 euro op. Die boetes zijn het resultaat van de nieuwe regels die dit jaar zijn ingegaan.
Sinds 1 januari 2025 geldt er in Tilburg een zero-emissiezone binnen de ringbanen. In deze zone mogen alleen vrachtwagens van bouwjaar 2017 of jonger en bestelwagens van ten minste emissieklasse 5 rijden.
De stad hoopt zo de leefbaarheid en luchtkwaliteit te verbeteren in het centrum. Wel geldt er tot 2030 een overgangsperiode waarin bepaalde schonere voertuigen nog toegang krijgen.
Waarschuwingsperiode
De eerste helft van het jaar heeft Tilburg gebruikt als waarschuwingsperiode. In deze zes maanden kregen overtreders geen boete, maar een waarschuwing op de deurmat.
Daarin werden zij geïnformeerd over de nieuwe regels en alvast gewaarschuwd dat als zij na 30 juni de zone zouden binnen rijden ze een boete zouden riskeren. In totaal werden er 4.424 waarschuwingen uitgedeeld.
Gewaarschuwd mens telt voor twee
Vanaf 1 juli is de stad begonnen met het uitdelen van boetes. Wel geldt er een maximum van één boete per veertien dagen per overtredend voertuig.
Tilburg is daarmee een stuk coulanter dan anderen steden in het land. In Rotterdam kunnen overtreders namelijk al binnen twee dagen een nieuwe boete krijgen voor dezelfde overtreding.
Landelijke top 3
Niet gek dat Rotterdam de koploper is met in totaal 14.021 uitgedeelde boetes. Op de tweede plek staat Den Haag met 4.646 boetes, daar worden sinds 1 oktober zelfs dagelijks boetes uitgeschreven.
Daarna volgt Tilburg die als kleinste stad van de drie toch de kassa flink heeft kunnen laten rinkelen.
Wat moet je betalen bij een overtreding?
Voor een overtreding met een bestelauto moet je 120 euro betalen en voor een vrachtauto leg je per overtreding 310 euro neer.