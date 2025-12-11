Bestuurder bekneld in auto die op zijkant ligt na botsing in Haps

Een bestuurder zat donderdagmiddag bekneld in zijn auto die bij een botsing met een andere auto op de zijkant belandde op de Oeffeltseweg in Haps. De man is door de brandweer bevrijd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Oeffeltseweg en de Schuttersweg. De bestuurder van de auto die op de zijkant belandde, was wel aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Beide auto's raakten flink beschadigd. De brandweer, politie en ambulance kwamen op het ongeluk af. Hoe het kon gebeuren, is niet duidelijk.