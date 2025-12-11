Farmer's Defence Force stuurt deurwaarders naar Statenleden: 'intimiderend'

Statenleden van coalitiepartijen hadden donderdag een heftige ochtend. 's ochtends vroeg stonden er bij hen deurwaarders op de stoep namens de radicale boerengroep Farmer's Defence Force (FDF). In een aangetekende brief, die in handen is van Omroep Brabant, wordt de Statenleden aangewreven medeplichtig te zijn aan een strafbaar feit, als ze instemmen met nieuwe landbouwplannen van de provincie.

"Het is intimiderend", zegt D66-fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg. Ook hij had donderdagochtend een deurwaarder op de stoep staan. "Die zei overigens zelf al dat het klinklare onzin is, wat er in de brief staat." Toch is de D66-voorman niet blij: "Het is bizar dat politici hiermee te maken krijgen."

Vrijdag stemmen Provinciale Staten over nieuwe landbouwplannen. Boeren, waaronder de FDF, zijn tegen die plannen. Vorige maand demonstreerden ze daarom al bij het provinciehuis in Den Bosch en ook vrijdag worden honderden boeren verwacht.

Donderdagavond is er een extra bijeenkomst voor fractievoorzitters ingelast. Achter gesloten deuren bespreken ze met elkaar hoe om te gaan met deze actie. Van Miltenburg hoopt dat de Staten één front vormen. "Ik hoop dat iedereen dit fel afkeurt en dat we met een gezamenlijk statement kunnen komen."