Politiewagen en auto flink beschadigd na botsing in Breda

Een politiewagen en auto zijn donderdagmiddag even voor half zes met elkaar in botsing gekomen op de Loevesteinstraat in Breda. Beide auto's zijn behoorlijk beschadigd geraakt door de botsing.

De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond bij het ongeluk en kon na de controle weer verder. Ook de agent en de hond die in de politiewagen zaten, bleven ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde op de Loevesteinstraat ter hoogte van de Mathenssestraat. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.