Navigatie overslaan

Politiewagen en auto flink beschadigd na botsing in Breda

Vandaag om 18:18 • Aangepast vandaag om 19:32
De agent en politiehond bleven ongedeerd (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De agent en politiehond bleven ongedeerd (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een politiewagen en auto zijn donderdagmiddag even voor half zes met elkaar in botsing gekomen op de Loevesteinstraat in Breda. Beide auto's zijn behoorlijk beschadigd geraakt door de botsing.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond bij het ongeluk en kon na de controle weer verder. Ook de agent en de hond die in de politiewagen zaten, bleven ongedeerd. 

Het ongeluk gebeurde op de Loevesteinstraat ter hoogte van de Mathenssestraat. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

De bestuurder van de auto is nagekeken, maar was niet gewond (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De bestuurder van de auto is nagekeken, maar was niet gewond (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.