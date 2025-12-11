Rechtszaak kindermisbruik en sterrenzaak failliet: dit gebeurde er vandaag

Van de rechtszaak over kindermisbruik tot de faillietverklaring van sterren restaurant De Rozario: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Kim Panhuijzen & Redactie Geschreven door

Een 26-jarige onderwijsondersteuner uit Helmond staat terecht voor het misbruiken van twintig jonge kinderen op een basisschool en oppasadressen. Hij heeft het misbruik bekend. De verdachte filmde de handelingen en deelde kinderporno met anderen. Ouders van slachtoffers vertelden emotioneel over de impact op hun kinderen. Maandag volgt de strafeis.

Restaurant De Rozario in Helmond is failliet verklaard. Na het verlies van de Michelinster in 2024 daalde de omzet met 40 procent. De schuldenlast wordt geschat tussen 700.000 en 1 miljoen euro. Eigenaar Jermain de Rozario gaat in loondienst werken bij een nieuw restaurant in Eindhoven.

Lees ook Van Michelinster naar faillissement: De Rozario sluit deuren

IJsland trekt zich terug van het Eurovisie Songfestival 2026 vanwege deelname van Israël. Nederland, Spanje, Slovenië en Ierland boycotten het festival ook al. Met vijfendertig deelnemende landen wordt het de kleinste editie sinds 2004.

De rechtbank in Breda doet uitspraak in een mensenhandelzaak waarbij drie minderjarige meisjes werden gedwongen tot prostitutie. Tegen de drie verdachten is tot 4,5 jaar cel geëist. Ook 17 klanten moeten zich verantwoorden.