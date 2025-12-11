Statenleden boos na deurwaardersactie FDF: 'Je komt niet bij mensen thuis'

'Pure intimidatie', 'laf' en 'bizar', dat zijn de reacties in het provinciehuis in Den Bosch donderdagavond. Gedurende de dag kregen Statenleden van coalitiepartijen deurwaarders op de stoep, met een brief van radicale boerengroep Farmer's Defence Force met daarin de dreigende oproep om niet met nieuwe landbouwplannen van de provincie in te stemmen. "Het is een juridisch flutbriefje puur bedoelt als intimidatie."

Jade van der Linden van GroenLinks was het eerste Statenlid dat donderdagochtend vroeg aan de beurt was. "Om tien voor acht stond er een deurwaarder aan de deur", vertelt Van der Linden. "Het overviel me echt." Ze beschrijft de actie als intimiderend. "Dat is het gewoon. Je komt niet thuis bij politici. Bovendien zorgt het er echt niet voor dat ik nu tegen de plannen ga stemmen. Het is gewoon laf."

Vrijdag stemmen Provinciale Staten over stikstofmaatregelen van de provincie. Die gaan over verduurzaming van verouderde stallen en het aanpassen van de belasting op grote grondwateronttrekkingen. Boeren zijn tegen de plannen en laten dat al langere tijd weten.

PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers was niet thuis, maar kreeg donderdag ook een deurwaarder langs. "Het gaat echt een grens over dat je mensen thuis opzoekt. Het is een juridisch flutbriefje puur bedoelt als intimidatie."

Deckers vindt dat de rust moet worden bewaard, maar ook dat Provinciale Staten collectief een grens moeten trekken. "Met alle partijen moeten we zeggen: 'je blijft bij politici thuis weg'. Punt uit."

Zijn collega van D66 Matthijs van Miltenburg is ook boos. "Ik heb een dikke huid omdat ik aardig wat ervaring heb en dus al wel wat heb meegemaakt, maar vooral de jongere Statenleden gaat dit niet in de koude kleren zitten", zegt hij. "Ik word daar steeds bozer om."

Deckers ervaart dat ook. "Als fractievoorzitter voel ik me verantwoordelijk voor mijn fractiegenoten. Het overkomt hun ook."

Donderdagavond werken Provinciale Staten aan een gezamenlijk statement. Het is de bedoeling dat het statement vrijdagochtend naar buiten komt.