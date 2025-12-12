Navigatie overslaan

Vrouw botst met auto op container in Sprang-Capelle

Vandaag om 05:21 • Aangepast vandaag om 07:06
De auto raakte bij de botsing in Sprang-Capelle zwaar beschadigd (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De auto raakte bij de botsing in Sprang-Capelle zwaar beschadigd (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Een vrouw is donderdagavond gewond geraakt nadat ze met haar auto op een container met puin botste op de Heistraat in Sprang-Capelle. De container was niet verlicht. Daardoor zag de bestuurster deze over het hoofd. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

 

De vrouw raakte bij het ongeluk gewond. Ze is in een ambulance onderzocht en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht.
Een takelbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto meegenomen. Nadat de weg was schoongeveegd, kon het verkeer weer worden doorgelaten.

De container waarop de vrouw met haar auto botste, was niet verlicht (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De container waarop de vrouw met haar auto botste, was niet verlicht (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.