Vrouw botst met auto op container in Sprang-Capelle

Een vrouw is donderdagavond gewond geraakt nadat ze met haar auto op een container met puin botste op de Heistraat in Sprang-Capelle. De container was niet verlicht. Daardoor zag de bestuurster deze over het hoofd.

De vrouw raakte bij het ongeluk gewond. Ze is in een ambulance onderzocht en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht.

Een takelbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto meegenomen. Nadat de weg was schoongeveegd, kon het verkeer weer worden doorgelaten.