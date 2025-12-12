Treinverkeer Breda en Rotterdam weer opgestart na 'vreemde geur'

Op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda reden vrijdagochtend tijdens de ochtendspits geen treinen. Een spoorwerker rook een vreemde geur toen een goederentrein passeerde. De treinen rijden weer normaal vanaf kwart voor tien.

Die trein stond stil op het spoor, zei ProRail. De brandweer en incidentenbestrijding hebben de trein onderzocht, maar hebben niets geks gemeten. Er was geen lekkage.

Daarna ging de inspectie controleren of zij nog iets konden vinden. "Als zij niks constateren, wordt het treinverkeer weer opgestart", zei een woordvoerder.