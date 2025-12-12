Proef met kleiner stembiljet breidt uit: Den Bosch en Meierijstad doen mee

Mensen uit Den Bosch en Meierijstad kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart voor het eerst stemmen met een kleiner stembiljet. Deze twee gemeentes doen, net als negen andere gemeenten mee aan een proef, meldt de NOS .

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen werkte ook Boekel al met een kleiner stembiljet. Uit die eerdere proef bleek dat de kleine stembiljetten tot meer ongeldige stemmen leidden dan in 2021 en 2023. Sinds de start van de proef neemt het aantal ongeldige stembiljetten wel af.

Op het kleinere stembiljet staan geen namen, omdat daar op het A3-formaat geen ruimte voor is. Kiezers zien alleen een lijst met nummers die overeenkomt met een boekje met kandidaten dat in het stemhokje ligt.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een verandering altijd even wennen. "Juist door het testen komen we erachter wat de eventuele beperkingen zijn."

Enthousiast

De Kiesraad en het ministerie blijven desondanks enthousiast over het kleinere stembiljet. "Een kleiner, als handzaam ervaren stembiljet maakt het stem- en telproces in veel opzichten makkelijk", zegt een woordvoerder van de Kiesraad tegen de NOS.

De Kiesraad hoopt dat het aantal ongeldige stemmen bij komende verkiezingen verder afneemt. "Het vervolg van het experiment bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal hopelijk bijdragen aan meer inzicht in hoe we het aantal ongeldige stemmen kunnen verminderen. En hoe we kunnen komen tot een zorgvuldige invoering van het nieuwe stembiljet."