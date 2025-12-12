Drie Brabantse nominaties voor slechtste slogan: 'We dachten: kan het?'

‘Met de juiste sproeier wordt alles nat!’, staat op de bedrijfsbus van R&R beregeningsinstallaties uit Lage Zwaluwe. Het bedrijf is een van de drie Brabantse genomineerden voor slechtste slogan van 2025. “Het is maar net hoe erg je zelf doordenkt’”, zegt mede-eigenaar Rik Kerremans vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Moest blijven hangen Samen met zijn compagnon heeft hij lang nagedacht over een pakkende leus voor hun bedrijf. Het moest ‘blijven hangen’. Dat blijkt aardig gelukt, nu ze zijn genomineerd. “We dachten eerst, "kan het? Is het niet te doorgedacht?”, vertelt hij. Aan de andere kant: “Het is maar net hoe erg je zelf doordenkt. Je maakt het zelf fout, zeg maar.”

Voor het veertiende jaar op rij wordt de verkiezing gehouden van de slechtste slogan. Het beregeningsinstallatiebedrijf kreeg donderdagavond al allerlei berichtjes over de nominatie “Hé, we zien iets bekends, zeiden klanten”, vertelt Rik.

Het bedrijf uit Lage Zwaluwe is niet de enige Brabantse kanshebber. Ook een tegelzetbedrijf uit Tilburg heeft een aardig foute slagzin volgens de ‘deskundige jury’ van Neerlands Slechtste Slogan Verkiezing. Dat bedrijf rijdt rond met ‘Soms zit het mee, soms zit het tegel' achterop de bus.

Hetzelfde geldt voor BLOOMING Oosterhout, met een modern appartementencomplex voor senioren: ‘OK BLOOMER, dit is het appartement waar je WEL dood gevonden wil worden.’

Positieve reacties

De slogan van R&R beregeningsinstallaties zorgt altijd voor veel reacties. “Het gebeurt echt weleens dat mensen stoppen en een foto maken van de bus. De reacties zijn altijd erg positief”, vertelt de mede-eigenaar enthousiast. “Ja, het blijft hangen hè.”

Iedereen kan stemmen op de slechtste slogan tot 18 december. Die middag wordt de uitslag bekendgemaakt.