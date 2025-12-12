Nederlands elftal oefent in Eindhoven tegen Ecuador voor WK

Het Nederlands elftal speelt op dinsdag 31 maart in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Ecuador. De wedstrijd staat in het teken van de voorbereiding op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, meldt de voetbalbond.

De laatste keer dat de Nederlanders de Zuid-Amerikanen troffen, was bij het vorige WK in de groepsfase in Qatar. Het duel dat op 25 november 2022 plaatsvond, eindigde toen in 1-1. Cody Gakpo maakte de Nederlandse treffer.

Oranje werd vorige week bij de WK-loting gekoppeld aan Japan, Tunesië en de winnaar van play-off B: Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië. Vier dagen eerder komt het Nederlands elftal in actie tegen Noorwegen in Amsterdam. Beide landen doen ook mee aan het wereldkampioenschap.

Vlak voor het WK speelt Oranje nog twee oefenduels. Het is nog niet bekend wie de tegenstanders worden.