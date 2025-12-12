Vrouw (46) aangehouden bij steekpartij in Sint-Oedenrode

De politie heeft een vrouw (46) aangehouden bij een steekpartij in een huis aan de Dreesstraat in Sint-Oedenrode. Die vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats. Een 54-jarige man raakte daarbij gewond aan zijn gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten.

De aanleiding van de steekpartij ligt volgens de politie in de relationele sfeer. De recherche is gestart met een onderzoek.

De politie kreeg rond 03.40 uur een melding over een steekpartij in het huis. De gewonde man was het huis uit gevlucht naar de buren. Daar zijn de hulpdiensten gebeld. De vrouw was nog aanwezig toen de politie aankwam en is door agenten aangehouden.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het huis is verzegeld voor sporenonderzoek, dat later op vrijdag plaatsvindt.