Verwarde man uit huis in Boekel gehaald door arrestatieteam

Een arrestatieteam heeft vrijdagochtend een verwarde man in zijn woning aan de Lijsterlaan in Boekel aangehouden.

Toen de politie kwam, klom hij uit zijn raam en stond hij op het platte deel van het dak. Hij reageerde niet op pogingen van onderhandelaars om hem naar de grond te krijgen. Daar werd hij getaserd, waarna hij aangehouden door de politie.

De man kreeg een zak over zijn hoofd, handboeien om en werd per brancard naar de ambulance gebracht. Daar werd de zak weer van zijn hoofd af gehaald. Hij is overgedragen aan de geestelijke gezondheidszorg.

De straat is even afgesloten geweest tijdens de politieactie.