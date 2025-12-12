Scoutinggroep mag geen kampvuur meer stoken: ‘Raken onze identiteit kwijt’

“Kampvuur hoort bij scouting”, zegt voorzitter Remco van Gils van scouting D’n Hartel in Terheijden. Toch mag de scoutinggroep geen kampvuur meer maken. Een buurtbewoner maakte namelijk bezwaar, waarop de gemeente Drimmelen de stookvergunning van de vereniging introk.

“Na een dropping bij een knisperend vuurtje zitten met een beker warme chocomel, zit er dit kerstkamp niet in voor de Welpen”, zegt scoutingvoorzitter Remco van Gils teleurgesteld. Hij baalt ervan dat de gemeente Drimmelen de stookvergunning van zijn vereniging heeft ingetrokken. “We raken een stukje van de identiteit van de scouting kwijt.”

Waarom mag de scouting in Terheijden geen kampvuur meer stoken?

De kampvuurkuil, ter grootte van een vuurkorf, werd vorig jaar nog door de Veiligheidsregio als veilig beoordeeld. Toch trekt de gemeente Drimmelen de stookvergunning van de scouting D’n Hartel nu in.

Voorzitter Remco van Gils van scouting D'n Hartel in Terheijden laat de kampvuurkuil zien (foto: Niek de Bruijn)

De kampvuurkuil, die hooguit acht keer per jaar wordt gebruikt, voldoet namelijk niet aan regels rondom vuur stoken in de open lucht en richtlijnen vanuit Scouting Nederland.

"In een worstcasescenario bestaat het risico dat de brand zich uitbreidt naar de woning van de buurtbewoner."

Om te voorkomen dat vonkjes een brand veroorzaken, moet een kampvuurkuil minstens tien meter verwijderd zijn van groen, gebouwen en andere brandgevaarlijke materialen. In Terheijden bevindt die zich op slechts drie meter van groene hagen op de erfgrens.

De scouting in Terheijden (foto: Google Streetview)

“In een worstcasescenario bestaat het risico dat de brand zich uitbreidt naar de woning en schuur van de bezwaarmaker”, laat het college van de gemeente Drimmelen weten. “Maar in twintig jaar is er nog nooit een ongeval geweest”, stelt Remco hen gerust.

"Scouting zonder kampvuur is als voetbal zonder kantine."

Ook ‘het jeugdig enthousiasme’ vormt volgens het college een groter risico. “Maar juist bij de scouting leer je kinderen veilig en verantwoord om te gaan met vuur en respect te hebben voor de natuur”, reageert Remco. Ook staat er altijd een emmer water of brandblusser binnen handbereik, houdt iemand van 21 jaar of ouder een oogje in het zeil en wordt het vuur aan het einde van de bijeenkomst gedoofd.

Maar een kampvuur stoken hoort toch bij scouting?

Al meer dan honderd jaar is vuur stoken traditie bij Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. “Spijtig dat dit in Terheijden nu onmogelijk wordt gemaakt”, zegt de Drimmelense CDA-lijsttrekker Luc Rullens. Hij ging door het vuur voor de scoutinggroep en stelde vragen over het stookverbod aan het college. “Scouting zonder kampvuur is als voetbal zonder kantine. Je raakt de sfeer kwijt.”

Eerder stookte de scoutinggroep uit Terheijden vuur in kleine tonnen (foto: scouting D'n Hartel)

Het college van de gemeente Drimmelen is het met hem eens. “Een kampvuurkuil draagt zeker bij aan de identiteit van een scoutingvereniging, maar dit moet wel veilig en verantwoord gebeuren. Indien de scoutingvereniging hieraan voldoet, dan kan er altijd een nieuwe stookontheffing worden verleend.”

Is er een oplossing voor de scoutinggroep in Terheijden?

“Zolang we geen vergunning hebben, stoken we niet. Zelfs niet in kleine tonnetjes, uit coulance richting de buurtbewoner”, zegt Remco. Vorig jaar september stookte de vereniging haar laatste kampvuur. “Het enige dat hier nog heeft gerookt, is een barbecue.”

Met bemiddeling van de gemeente Drimmelen, hoopt de scouting tot een passende oplossing te komen. De buurtbewoner pleit voor een kampvuurkuil elders op het terrein. “Midden op het plein of twee meter van de plek waar hij nu ligt”, vertelt Remco, die het onveilige alternatieven vindt. “Dan komt het vuur dichter bij ons gebouw of de gasopslag.”

Doordat de kampvuurkuil volgens de scoutinggroep niet verplaats kan worden, voelt de gemeente Drimmelen zich genoodzaakt de stookvergunning in te trekken.

Omroep Brabant heeft via de voorzitter van de scoutinggroep contact gezocht met de buurtbewoner. Die liet weten niet mee te willen werken aan een artikel.