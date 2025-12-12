Peter Bosz komt vriend tegen bij Heracles: 'Wil hem geen pijn doen'

PSV moet de wedstrijd tegen Heracles zaterdag winnen, vindt Peter Bosz. De 62-jarige coach van de Eindhovenaren komt boezemvriend Hendrie Krüzen tegen bij Heracles. De wedstrijd tegen Atlético Madrid heeft hij afgesloten: "Ik had minder kritisch moeten zijn." Ook laat hij op de persconferentie weten gejuicht te hebben voor Ajax deze week.

"Ik heb 's nachts na de wedstrijd tegen Atlético Madrid heel de pot teruggekeken en ik vond dat ik na de wedstrijd minder kritisch had moeten zijn", blikt Bosz terug op de verliespartij. "Ik houd niet van verliezen, maar ik realiseer dat we een geweldige reeks hebben neergezet, al had het nog langer kunnen duren."

Nu is de volledige focus weer op Heracles, al heeft de coach nog wel naar Ajax gekeken: "Ik heb zelfs staan juichen voor Ajax, want FK Qarabag is een directe concurrent voor ons." De Amsterdammers versloegen de club uit Azerbeidzjan in de Champions League, waardoor PSV boven Qarabag blijft op de ranglijst.

Bij Heracles komt Bosz een goede vriend tegen: Hendrie Krüzen. De ex-speler van FC Den Bosch is assistent-trainer bij de club uit Almelo, maar was jarenlang de assistent van Peter Bosz. "Het is altijd moeilijk om tegen Hendrie te spelen. Je wil je vriend geen pijn doen. We hebben deze week geen contact gehad, dat doen we na de wedstrijd weer." Een wijntje zit er dan niet in: "Hij zal met de bus terug moeten, dus we zullen elkaar even omhelzen", lacht Bosz.