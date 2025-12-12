Peter Bosz komt vriend tegen bij Heracles: 'Wil hem geen pijn doen'
PSV moet de wedstrijd tegen Heracles zaterdag winnen, vindt Peter Bosz. De 62-jarige coach van de Eindhovenaren komt boezemvriend Hendrie Krüzen tegen bij Heracles. De wedstrijd tegen Atlético Madrid heeft hij afgesloten: "Ik had minder kritisch moeten zijn." Ook laat hij op de persconferentie weten gejuicht te hebben voor Ajax deze week.
"Ik heb 's nachts na de wedstrijd tegen Atlético Madrid heel de pot teruggekeken en ik vond dat ik na de wedstrijd minder kritisch had moeten zijn", blikt Bosz terug op de verliespartij. "Ik houd niet van verliezen, maar ik realiseer dat we een geweldige reeks hebben neergezet, al had het nog langer kunnen duren."
Nu is de volledige focus weer op Heracles, al heeft de coach nog wel naar Ajax gekeken: "Ik heb zelfs staan juichen voor Ajax, want FK Qarabag is een directe concurrent voor ons." De Amsterdammers versloegen de club uit Azerbeidzjan in de Champions League, waardoor PSV boven Qarabag blijft op de ranglijst.
Bij Heracles komt Bosz een goede vriend tegen: Hendrie Krüzen. De ex-speler van FC Den Bosch is assistent-trainer bij de club uit Almelo, maar was jarenlang de assistent van Peter Bosz. "Het is altijd moeilijk om tegen Hendrie te spelen. Je wil je vriend geen pijn doen. We hebben deze week geen contact gehad, dat doen we na de wedstrijd weer." Een wijntje zit er dan niet in: "Hij zal met de bus terug moeten, dus we zullen elkaar even omhelzen", lacht Bosz.
Hij was zelf tussen 2004 en 2006 trainer in Almelo: "Heracles is ook een beetje mijn cluppie, dus ik ben blij dat ze de weg naar boven gevonden hebben." Toch weet Bosz ook dat er resultaat behaald moet worden: "Als wij ons niveau halen, dan moeten wij gewoon winnen van Heracles." Sinds kort is Ernest Faber, geboren in Geldrop, coach en technisch directeur in Almelo. "Dat hij die twee jobs tegelijk gaat doen, dat vind ik nogal wat. Technisch directeur gaat veel uren inzitten. Ik zou het niet kunnen, maar dat betekent niet dat een ander het ook niet kan", zegt Bosz.
Ivan Perisic maakte dinsdag minuten tegen Atlético na blessureleed. Maar of Bosz hem zaterdag laat starten, is de vraag: "Hij is weken eerder fit dan verwacht en ik ben ook verantwoordelijk voor hem. Dus hoe langer je hem laat spelen, hoe groter de kans dat hij weer geblesseerd raakt. Geen idee of hij kan starten."
Afrika Cup
Nu duidelijk is dat Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine (Marokko) en Adamo Nagalo (Burkina Faso), naar de Afrika Cup gaan, weet Peter Bosz dat hij die spelers een aantal wedstrijden moet missen. Couhaib Driouech stond ook op de nominatie om opgeroepen te worden voor Marokko, maar werd uiteindelijk buiten de selectie gelaten. "Ik vind het jammer voor Couhaib, want ik denk dat hij het graag had gewild. Maar als ik er als egoïstische clubtrainer naar kijk, dan had ik gehoopt dat ze allemaal niet gingen", knipoogt de trainer.
PSV-Heracles begint zaterdag om acht uur 's avonds in het Philips Stadion.