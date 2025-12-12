35 jaar na protestmars is dit dorp opgelucht dat er volop wordt gebouwd

1200 inwoners van Volkel trokken in oktober 1990 richting het gemeentehuis in Uden om te protesteren. Zij waren het zat dat er door de vliegbasis niet gebouwd kon worden in het dorp. Maar de aanhouder wint, want anno 2025 lijkt Volkel weer op te bloeien nu er een nieuwe woonwijk komt.

Met een grote glimlach loopt wethouder Franko van Lankvelt over de bouwplaats van de nieuwe wijk Niemeskant in Volkel. In totaal komen er bijna tweehonderd huizen. De eerste fase, waarin tachtig woningen gebouwd worden, is momenteel volop in ontwikkeling. “Er wordt al meer dan veertig jaar gesproken over woningbouw op deze plek. Een heel lange historie. Als je als wethouder hier mag staan, met op de achtergrond concrete activiteiten om tot die woningbouw te komen, voelt dat heel erg goed.” Het was een proces van lange adem. Stichting Dorpsraad Volkel organiseerde in 1990 een groot protest. Van Lankvelt was toen twintig jaar en een van de demonstranten. “Ik liep daar met mijn vrienden. Zelf was ik nog niet heel erg bezig met woningbouw, maar ik realiseerde me wel dat het belangrijk is voor een dorp om te kunnen bouwen, zodat je later zelf in je eigen dorp kunt wonen. In mijn herinnering was het een enorme groep met allerlei spandoeken. We liepen met z’n allen richting Uden.”

Een krachtenbericht over de demonstratie in 1990.

"We hadden een wagen met een lijkkist erop. Dit moest Volkel voorstellen: einde oefening."

Marius Wijdeven was een van de kartrekkers van de demonstratie. Hij heeft een grote map onder zijn arm met allerlei rapporten en krantenknipsels van die tijd. “De dorpsraad stuurde al vanaf 1978 allerlei brieven en petities naar Den Haag. Mensen beloofden van alles, maar er werd niet geluisterd.”

Daarom werd heel Volkel op 9 oktober 1990 opgetrommeld voor een protestmars van zes kilometer richting Uden. “We hadden een wagen met een lijkkist erop. Dit moest Volkel voorstellen: einde oefening. De harmonie liep mee, er waren fietsers en voetgangers. Bijna heel Volkel trok richting het gemeentehuis. Het mooiste spandoek vond ik: ‘Wil de laatste inwoner van Volkel de lamp uitdoen?’” In 1992 volgde een tweede grote demonstratie. De Volkelaren blokkeerden toen alle zeven ingangen van de vliegbasis. “Scholen waren dicht en mensen speelden zelfs volleybal met de militairen aan de andere kant van het hek. Het was een ludieke actie”, vertelt Wijdeven. Van Lankvelt deed aan die actie niet mee.

De dorpsraad kondigt de blokkade van vliegbasis Volkel in 1992 aan via een affiche.

Ondanks de acties en de vele gesprekken met ministers, staatssecretarissen en gedeputeerden werd het geduld van Marius en zijn dorpsgenoten flink op de proef gesteld. Pas in 2009 kwam er een ontwerp-luchthavenbesluit. Hierdoor werden de routes van de straaljagers verplaatst en de geluidsnormen aangepast. Het duurde tot 2015 voordat het luchthavenbesluit definitief werd en er dus groen licht kwam voor nieuwe woningen in Volkel.

"Dit geeft weer een impuls aan het verenigingsleven."

De plannen voor de wijk Niemeskant ontstonden in 2018. Door de aanwezigheid van de steenuil liep het project vertraging op. Maar vorige week ging eindelijk de eerste schop de grond in. “Dit resultaat is te danken aan de vasthoudendheid van een aantal mensen in het dorp. Zij hebben hier zo veel energie in gestoken om dit voor elkaar te krijgen. In de praktijk zie je vaak dat er veel nieuwe kinderen geboren worden zodra een nieuwe wijk wordt gebouwd. Dat geeft weer een impuls aan het verenigingsleven”, zegt Van Lankvelt. Ook Wijdeven vindt het bijzonder dat hij dit moment nog meemaakt. “We hebben iets in te halen. Ik zal het niet meer meemaken, maar over 25 jaar moet Volkel op het niveau zijn waar een dorp hoort te zijn als er eerder bouwmogelijkheden waren. Ik hoop dat er dan ook gekeken wordt naar extra voorzieningen.” Hij is ook trots op de straatnamen die de nieuwe wijk krijgt. “Ze worden vernoemd naar aardappelsoorten en -rassen. De carnavalsvereniging heet namelijk CV De Piepers. Ook dat hebben we voor elkaar gekregen”, zegt Marius tevreden.