Fleur Gräper goedgekeurd als burgemeester, wordt op 21 januari beëdigd

Het is officieel: D66'er Fleur Gräper wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vrijdag bekendgemaakt. Gräper wordt op 21 januari beëdigd in het Tilburgse Stadhuis.

Nadat de gemeenteraad Gräper in oktober had voorgedragen aan de minister van BZK is zij gescreend. "Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt", legt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters uit.

Daar is Gräper dus met succes doorheen gekomen, waardoor zij in januari burgemeester wordt van de stad.

Loopbaan

Gräper was in 2024 (demissionair) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor is zij acht jaar gedeputeerde voor de provincie Groningen geweest en in die rol onder andere vicevoorzitter van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Eerder was ze algemeen secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland.