Fleur Gräper goedgekeurd als burgemeester, wordt op 21 januari beëdigd
Het is officieel: D66'er Fleur Gräper wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vrijdag bekendgemaakt. Gräper wordt op 21 januari beëdigd in het Tilburgse Stadhuis.
Nadat de gemeenteraad Gräper in oktober had voorgedragen aan de minister van BZK is zij gescreend. "Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt", legt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters uit.
Daar is Gräper dus met succes doorheen gekomen, waardoor zij in januari burgemeester wordt van de stad.
Loopbaan
Gräper was in 2024 (demissionair) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor is zij acht jaar gedeputeerde voor de provincie Groningen geweest en in die rol onder andere vicevoorzitter van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Eerder was ze algemeen secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland.
Daarnaast bekleedt Gräper nu nog enkele nevenfuncties, onder andere als voorzitter van de landelijke programmacommissie van D66. Gräper studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gehuwd, 50 jaar oud en moeder van twee studerende kinderen.
Momenteel woont ze in Groningen, maar ze zal na haar installatie verhuizen naar Tilburg toe.
Lek bij sollicitatieprocedure
Voor de functie waren in totaal zeventien mensen in de race, negen mannen en acht vrouwen. De opvolger van Theo Weterings zou eigenlijk op 30 oktober bekend worden gemaakt. De bekendmaking werd alleen een week vervroegd nadat de naam van een van de sollicitanten bij het Brabants Dagblad bekend was geworden.
De gelekte kandidaat bleek Esmah Lahlah te zijn. Zij bevestigde na het lek bij de krant dat zij zich officieel kandidaat had gesteld voor het burgemeesterschap van Tilburg. Dit terwijl zij op plek twee stond van de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen.
De provincie en de gemeente Tilburg hebben aangifte gedaan na het lek rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester.