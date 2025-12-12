Coronacommissie spreekt Bredase ondernemers: 'Lessen voor volgende ramp'

De parlementaire commissie Corona was donderdag en vrijdag in Breda voor gesprekken met bewoners en ondernemers over de coronapandemie. Verschillende Kamerleden spraken met horecaondernemers, evenementmanagementstudenten van de BUas en boa’s die handhaafden tijdens de coronatijd. De belangrijkste vraag: kan Nederland bij een volgende crisis beter voorbereid zijn?

Brabant als startpunt van corona Voor De Kort was het werkbezoek in Breda de eerste officiële bijeenkomst sinds de Tweede Kamerverkiezingen. Met de komst van een nieuw parlement vervingen ook veel commissieleden elkaar, maar De Kort werd herkozen als voorzitter. “Ik ben blij dat ik dit mag blijven doen. We helpen Nederland om zich beter voor te bereiden en het contact met de inwoners tijdens deze werkbezoeken is heel belangrijk.”

De commissie staat onder leiding van VVD-Kamerlid Daan de Kort uit Eindhoven. Samen met zijn collega-commissieleden onderzoekt hij hoe keuzes zijn gemaakt tijdens de coronacrisis en of er een goede balans was tussen volksgezondheid en andere maatschappelijke belangen. “We willen leren van wat goed ging en wat niet”, zegt De Kort. “Want de vraag is niet óf er een nieuwe pandemie, overstroming of crisis komt, maar wanneer.”

De commissie kwam naar Breda, deels omdat Brabant in ons land de plek was waar de crisis begon. “En het was fijn om de Brabantse gastvrijheid aan mijn nieuwe Haagse collega’s te laten zien”, lacht De Kort.

18 miljoen verhalen

In Breda sprak de commissie met verschillende groepen die tijdens de coronamaatregelen middenin de praktijk stonden. Boa’s vertelden over hun ervaringen met controles op coronatoegangsbewijzen. Horecaondernemers spraken over de impact van langdurige sluitingen. “Er zijn eigenlijk 18 miljoen coronaverhalen en die maken allemaal impact”, zegt de voorzitter. “Je hoort wat besluiten betekenen voor studenten die opeens geen diploma op kunnen halen, stage kunnen lopen of ondernemers die een familiebedrijf dat generaties bij hen was zijn kwijtgeraakt.”

Al die verhalen vertellen volgens De Kort hoe de besluiten zijn genomen en hoe ze in de samenleving zijn ontvangen. “Het was niet alleen beleid op papier; we willen horen hoe het in de dagelijkse praktijk voelde.”

Wat gebeurt er met dit onderzoek?

De gesprekken in Breda zijn onderdeel van een groter traject. In juni starten naar verwachting de openbare verhoren. “De besluitvormers van toen moeten onder ede verantwoording afleggen voor de gemaakte keuzes, zoals de avondklok en het coronabewijs.”

Na de openbare verhoren wil de commissie een rapport publiceren met lessen voor toekomstige crises. De Kort verwacht dat het rapport over ongeveer een jaar klaar is. Hierin moet staan wat Nederland moet doen, of juist moet laten, bij een volgende pandemie of andere grote ramp.