Deze vestigingsstad is een enorme hit op Funda door tv-programma Het Blok

Huizenkopers, wegdromers en nieuwsgierige aagjes zochten dit jaar opvallend vaak naar een woning in het vestingstadje Grave. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van makelaarswebsite Funda. Door de verkoop van zeven appartementen uit het tv-programma Het Blok steeg het aantal mensen dat naar een woning in het stadje zocht met meer dan vijftig procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Wie het jaaroverzicht van de makelaarsgigant bekijkt, ziet op het eerste gezicht weinig verrassingen. De meeste woningen werden verkocht in de grote steden, mensen zochten gemiddeld naar huizen tot 500.000 euro en de gemiddelde vraagprijs steeg dit jaar met zo’n 6 procent. Toch springt tussen de miljoenen zoekopdrachten op de makelaarssite één plek eruit: het Brabantse vestingstadje Grave. Afgelopen jaar lag het aantal mensen dat een stekkie zocht in de stad liefst vijftig procent hoger vergeleken met 2024. Monumentaal pand

Naast statige grachtenpaleizen, exorbitante Gooische villa’s en Gelderse boerderijen in de categorie ‘met potentie’, speurden woningzoekers opvallend vaak naar zeven appartementen die in de verkoop gingen in het voormalige gasthuis St. Catherina aan de Gasthuisstraat. In de volksmond beter bekend als Katrien.

Dat is geen toeval. Het monumentale pand vormde afgelopen jaar het decor van de populaire verbouwserie Het Blok op Net5. Zes duo’s gingen daarin de strijd met elkaar aan. Elk koppel verbouwde een appartement; wie de meeste overwaarde wist te creëren, won.

In het voormalig gasthuis werd de serie Het Blok opgenomen (foto: Makelaar Kolmeijer Land van Cuijk.)