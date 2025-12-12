Deze vestigingstad is een enorme hit op Funda door tv-programma Het Blok
Huizenkopers, wegdromers en nieuwsgierige aagjes zochten dit jaar opvallend vaak naar een woning in het vestingstadje Grave. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van makelaarswebsite Funda. Door de verkoop van zeven appartementen uit het tv-programma Het Blok steeg het aantal mensen dat naar een woning in het stadje zocht met meer dan vijftig procent ten opzichte van het jaar daarvoor.
Wie het jaaroverzicht van de makelaarsgigant bekijkt, ziet op het eerste gezicht weinig verrassingen. De meeste woningen werden verkocht in de grote steden, mensen zochten gemiddeld naar huizen tot 500.000 euro en de gemiddelde vraagprijs steeg dit jaar met zo’n 6 procent.
Toch springt tussen de miljoenen zoekopdrachten op de makelaarssite één plek eruit: het Brabantse vestingstadje Grave. Afgelopen jaar lag het aantal mensen dat een stekkie zocht in de stad liefst vijftig procent hoger vergeleken met 2024.
Monumentaal pand
Naast statige grachtenpaleizen, exorbitante Gooische villa’s en Gelderse boerderijen in de categorie ‘met potentie’, speurden woningzoekers opvallend vaak naar zeven appartementen die in de verkoop gingen in het voormalige gasthuis St. Catherina aan de Gasthuisstraat. In de volksmond beter bekend als Katrien.
Dat is geen toeval. Het monumentale pand vormde afgelopen jaar het decor van de populaire verbouwserie Het Blok op Net5. Zes duo’s gingen daarin de strijd met elkaar aan. Elk koppel verbouwde een appartement; wie de meeste overwaarde wist te creëren, won.
Nog één appartement over
De serie was vanaf april op televisie te zien. Na afloop van de opnames kwamen de zeven nieuw gerealiseerde appartementen in de verkoop.
Volgens Funda trok elk appartement meer dan 65.000 views op de site. Een stevige piek dus, maar van woningnood door tv-aandacht is in Grave geen sprake: een nieuwe woonwijk hoeft voorlopig niet uit de grond te worden gestampt.
Slechts één van de zeven appartementen staat nog te koop. Het gaat om een woning met historische kelder, een woonkamer in grijs- en beigetinten die zo uit een VT-Wonen-catalogus lijkt te zijn gescheurd en niet één, maar twee gouden douches, naast elkaar. De vraagprijs: 475.000 euro.
Sneller verkocht
Huizen werden dit jaar bovendien sneller verkocht, constateert Funda. Waar een woning vorig jaar gemiddeld 45 dagen lang het verkoopbord in de tuin had, kon de verhuiswagen dit jaar al na 33 dagen voor komen rijden.
Ook steeg de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter met 6 procent. De populairste zoektermen waren ‘kluswoning’, ‘levensloopbestendig’, ‘aan een vaarweg’ en, weinig verrassend, ‘zwembad’.