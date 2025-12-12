Provincie stemt dag na dreigbrieven in met vernieuwde stikstofmaatregelen

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft vrijdag ingestemd met het aanpassen van het stikstofbeleid. Boeren hebben geen vergunning meer nodig om hun verouderde stallen te verduurzamen en mogen maatregelen uit een 'menukaart' gaan kiezen om hun stikstofuitstoot fors te verminderen.

Hoewel het Gedeputeerde Staten niet lukten om de bezwaren van alle partijen weg te nemen, ging een meerderheid toch akkoord met de plannen. Volgens het plan van Gedeputeerde Staten werkt elke veehouder straks stapsgewijs toe naar een eigen stikstofdoel. Hoe boeren aan hun doel voldoen, mogen ze zelf bepalen. De provincie maakt daarvoor een 'menukaart' met maatregelen gebaseerd op 'wetenschappelijke consensus,' waaruit boeren kunnen kiezen. Op die lijst staan bijvoorbeeld innovatieve systemen, voer- en stalmaatregelen, zogeheten natuurinclusief werken en minder dieren houden. Protest

Boeren zijn niet blij met de landbouw- en natuurplannen van de provincie. Ze vinden de plannen juridisch onzeker en maken zich zorgen om financiering omdat ze geen extra dieren mogen nemen om te plannen te betalen. Daarnaast vindt een groot deel van de vrijdag demonstrerende boeren, uit FDF-achterban, stikstof- en natuurbeleid sowieso onzin. Ze kwamen daarom, net als eind november, naar het provinciehuis in Den Bosch om te demonstreren. Op felle woorden, een tweetal vuurwerkexplosies en ander lawaai bleef het vrijdag relatief rustig in Den Bosch. Intimiderende brieven

Een dag voor het debat ontvingen Statenleden van coalitiepartijen een deurwaarder aan de voordeur met een brief namens de radicale boerengroep Farmer's Defence Force (FDF). In die brieven staat dat Statenleden die vóór de landbouwplannen stemmen, medeplichtig zouden zijn aan een strafbaar feit. Overigens zouden deurwaarders zelf tegen Statenleden hebben gezegd dat dat onzin is. De Statenleden voelen zich door de FDF geïntimideerd en alle partijen, met uitzondering van Forum voor Democratie, begonnen de dag dan ook met een verklaring waarin ze de actie afwijzen.

FDF-voorman Mark van den Oever sprak in over de maatregelen. Tijdens zijn spreektijd verlieten Statenleden van GroenLinks, PvdA, SP, D66, Partij voor de Dieren en Volt de Statenzaal.