Man opgepakt in Veldhoven met drugs in auto en huis
Vandaag om 17:27 • Aangepast vandaag om 17:46
Een bestuurder is donderdagnacht in Veldhoven aangehouden met een blok hasj en een handelshoeveelheid ponypacks in zijn auto. Na de aanhouding zijn de agenten naar het huis van de man gegaan. Daar werd nog meer drugs gevonden.
In het huis lag een grote hoeveelheid gedroogde henneptoppen. "De verdachte zit vast en de zaak wordt verder opgepakt door de recherche", laat de politie weten.
