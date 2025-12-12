Navigatie overslaan

Man uit Veldhoven rijdt rond met drugs, politie vindt thuis henneptoppen

Vandaag om 17:27 • Aangepast vandaag om 20:38
De gevonden drugs (foto: politie_veldhoven_waalre/Instagram).
Een bestuurder is donderdagnacht in Veldhoven aangehouden met een blok hasj en een handelshoeveelheid ponypacks in zijn auto. Na de aanhouding zijn de agenten naar het huis van de man gegaan. Daar werd nog meer drugs gevonden.

In het huis lag een grote hoeveelheid gedroogde henneptoppen. "De verdachte zit vast en de zaak wordt verder opgepakt door de recherche", laat de politie weten.

