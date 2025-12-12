Advertentie
Man uit Veldhoven rijdt rond met drugs, politie vindt thuis henneptoppen
Vandaag om 17:27 • Aangepast vandaag om 20:38
Een bestuurder is donderdagnacht in Veldhoven aangehouden met een blok hasj en een handelshoeveelheid ponypacks in zijn auto. Na de aanhouding zijn de agenten naar het huis van de man gegaan. Daar werd nog meer drugs gevonden.
In het huis lag een grote hoeveelheid gedroogde henneptoppen. "De verdachte zit vast en de zaak wordt verder opgepakt door de recherche", laat de politie weten.
