Meerdere mensen ondergespoten met zwarte verf in Tilburg: 'Wat bezielt je?'

Meerdere mensen zijn donderdagavond rond kwart over acht op het station in Tilburg ondergespoten met zwarte verf. De politie vraagt iedereen die verf in zijn kleding heeft zich te melden en aangifte te doen.

Er is nog niemand aangehouden en het is ook niet duidelijk waarom diegene dit deed. De politie heeft wel camerabeelden van de verdachte. "Het liefst deel ik die beelden, maar dat mag niet zomaar. Wat bezielt je om dit te doen?", schrijven de wijkagenten op Instagram.