Advocaat legt uit waarom de Stint-zaak zo ingewikkeld is

“Het is een bloed-ingewikkelde zaak”, zegt advocaat Pieter van der Kruijs uit Den Bosch over de rechtszaken rond het Stint-drama. Drie van de zes zittingsdagen zitten erop. Maandag komt justitie met de strafeis. Wat maakt deze zaak zo complex?

Lang moeten wachten Nu, ruim zeven jaar later, volgt de rechtszaak. Advocaat Van der Kruijs, die met pensioen is, vindt het 'verschrikkelijk' voor de betrokkenen dat ze hier zo lang op hebben moeten wachten. “Ik denk dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen wat dit voor mensen betekent. Ook voor de bedrijfsleiders van de Stint”, licht hij toe.

Een elektrische bolderkar werd in september 2018 geschept door een trein op een spoorwegovergang in Oss. Dana (8), Liva (4), Fleur (6) en Kris (4) kwamen om het leven. De begeleidster en de toen 11-jarige Indy raakten zwaargewond. Uit onderzoek is gebleken dat het niet ging om een technisch mankement, een storing of een menselijke fout.

Het waren dagen waarin de emoties hoog opliepen. In de rechtszaal kwamen de twee leidinggevenden van de Stint-bedrijven aan het woord en nabestaanden vertelden hoe zij nog dagelijks de gevolgen merken van het dramatische ongeluk.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de twee betrokken bedrijven en hun leidinggevenden tussen maart en oktober 2018 Stints verkocht die niet aan de veiligheidseisen voldeden. De bolderkarren zouden onder meer technische gebreken hebben gehad. Volgens het OM hebben de verdachten ook handleidingen en verklaringen aangepast of vervalst.

In de rechtszaak hebben nabestaanden de leidinggevenden verweten dat zij niets of nauwelijks iets van zich hebben laten horen na het ongeluk. “Waarom hebben zij dat zo laat pas gedaan? Zit daar een gedachte in van: als ik iets laat horen, dan is dat schulderkenning? Dat is één van de dingen die me opviel”, zegt Van der Kruijs.

Dood door schuld?

Wat deze zaak volgens de advocaat zo ingewikkeld maakt, is dat je het oorzakelijk verband van ‘dood door schuld’ moet kunnen bewijzen. Dat verband moet er zijn tussen het gebrek aan de Stint en het ongeluk. “Het Nederlands Forensisch Instituut heeft natuurlijk het nodige onderzoek verricht, maar ze zijn niet eenduidig tot iets kunnen komen.”

Volgens hem is de verklaring van de bestuurster van de Stint hierin van belang. Zij zei alles geprobeerd te hebben om het voertuig stil te krijgen en van het spoor te krijgen.

“Dat zou de rechter mee kunnen nemen in zijn bewijsmiddelen: dat er een verwijt is te maken”, legt hij uit. “Maar het is niet duidelijk waarom het de bestuurster niet gelukt is. En daar zal de verdediging het op gooien”, verwacht de advocaat.

Strafeis is gissen

Wat het OM maandag gaat eisen, is voor Van der Kruijs alleen maar gissen. “Het lastige bij schulddelicten is: je hebt altijd iets wat niemand gewild heeft. Ook die mensen natuurlijk niet. Zijn ze zo onvoorzichtig geweest dat aan hen een ernstig verwijt te maken is? Want daar gaat het om.”

