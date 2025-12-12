Guus Meeuwis treedt op in Antwerpen: 'Heel blij dat deze wens uitkomt'

Guus Meeuwis treedt vrijdagavond voor het eerst op in de AFAS Dome (voorheen Sportpaleis) in Antwerpen. "Ik heb er heel veel zin in", laat de zanger weten.

"Vorig jaar stond ik in de file bij Antwerpen toen ik in de verte de AFAS Dome zag. Ik dacht: hier zou ik weleens op willen treden. Toen hebben we het een en ander in werking gezet", zegt Meeuwis.

Van kinds af aan komt Meeuwis al veel in België, waar hij zelfs heeft gestudeerd. Ook vanaf zijn huis in Tilburg is het maar een klein stukje rijden. "Ik ben heel blij dat deze wens uitkomt", zegt de zanger.

Het Is Een Nacht als opener

In het voorprogramma op vrijdagavond staat K3, en op zaterdagavond opent Yves Berendse de show. Meeuwis opent zijn show met Het Is Een Nacht: "Met dit nummer ben ik ook doorgebroken in België."

"Het Vlaamse publiek is normaliter wel wat rustiger dan het Nederlandse publiek, maar vanavond is er een mooie mix. Dat het een prachtige show wordt weet ik zeker, en ik hoop dat iedereen met een glimlach naar buiten komt."