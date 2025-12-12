Boxtelse clown wint Oscar van de goochelwereld: 'Een kroon op mijn werk'

De Boxtelse komiek en circusartiest Erik Verkooijen (50), beter bekend als Erico, heeft onlangs de Golden Merlin Award binnen geharkt. “Ja, het is eigenlijk de Oscar van de goochel- en variétéwereld”, zegt hij over de onderscheiding die hij won als Best Comedy Entertainer.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Erik zat al vroeg in het vak. Zo is hij al op 8-jarige leeftijd begonnen met goochelen en entertainment. “Eigenlijk vanaf mijn veertiende, vijftiende ben ik echt gaan optreden. Toen ben ik ook comedy en clownerie gaan doen”, vertelt hij. Tegenwoordig is hij vooral actief in het circus en theater en organiseert hij eigen shows, waaronder Wintercircus Pallasso in Den Bosch. In het circus combineert hij humor en magie, vooral non-verbaal, en speelt hij in op het publiek tussen andere acts door. “Ik vind zelf mijn ballonnenact altijd heel erg leuk. Dan haal ik twee mensen uit het publiek en die moeten proberen een hondje te maken”, zegt hij over zijn favoriete act.

''Ik had dit niet verwacht.''

De Golden Merlin Award wordt jaarlijks uitgereikt door The International Magicians Society in de Verenigde Staten aan artiesten die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden in magie, variété en entertainment.

Erico is de eerste clown die deze prijs in de categorie comedy ontvangt. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar best wel verbaasd over was. Ik had niet verwacht dat ik hem zou krijgen. Maar ja, dat betekent wel dat ik blijkbaar op een goede manier bezig ben. Ik ben enorm vereerd,” vertelt hij.

Variété

Dit verwijst meestal naar een vorm van amusementstheater met een afwisselend programma van zang, dans, sketches, acrobatiek en goochelshows

''De lach van het publiek is de echte prijs.''

De erkenning door de Golden Merlin Award voelt voor Erik als een bijzondere mijlpaal. “Dat ik al die jaren zoveel mensen blij heb mogen maken. Het is puur de waardering. En zeker ook vanuit het publiek. Het voelt echt als de kroon op mijn werk,” zegt hij. Eerder gingen grote namen als David Copperfield, Siegfried & Roy en Hans Klok hem voor, wat de onderscheiding voor Erik extra bijzonder maakt. Ondanks de grote eer is er maar één ding voor Erik dat telt. “Prijzen zijn hartstikke leuk, maar de lach van het publiek, dat is de echte prijs.”

''Bijzonder dat ik de prijs in mijn eigen circus mag ontvangen."