Brabantse politiek dringt aan bij Tweede Kamer op ingrijpen geitenhouderij

De Brabantse politiek gaat bij de Tweede Kamer erop aandringen vaart te maken met maatregelen die omwonenden van geitenhouderijen beter moeten beschermen. Deze week concludeerde de Gezondheidsraad dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen meer kans hebben op een longontsteking.

Snel ingrijpen Het demissionaire kabinet liet weten pas in februari met een reactie op het advies te komen. Maar volgens de Brabantse fracties van de SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, D66 en Volt is het belangrijk dat er snel wordt ingegrepen. Zij deden daarom vrijdag in Provinciale Staten een voorstel de Tweede Kamer aan te sporen op te schieten met nieuwe maatregelen.

De raad adviseert onder meer uit voorzorg een afstand van 1 kilometer in acht te nemen tussen geitenbedrijven en huizen. Ook moeten geitenhouderijen de uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen en wordt een krimp van het aantal geiten geopperd.

"Het is belangrijk dat er snel landelijk beleid komt", zei initiatiefnemer Irma Koopman van de SP. "De Gezondheidsraad roept de politiek op om omwonenden te beschermen. Als provincie met de meeste geitenhouderijen is het goed als wij een signaal geven."

Gezondheidsrisico's

De partijen maken zich zorgen om de gezondheidsrisico's, mede omdat gemeenten plannen hebben voor de bouw van duizenden woningen vlak bij geitenhouderijen. Ook wonen er momenteel ruim 365.000 Brabanders binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij.

Met steun van de VVD, Lokaal Brabant en twee CDA-Statenleden kon het voorstel op een meerderheid rekenen.

Onder meer de BBB en PVV stemden tegen. "De BBB heeft begrip voor de zorgen, maar wij zien geen aanleiding om nu een oproep te doen", zei Marcel Berkvens. Daarnaast vindt de BBB het 'pijnlijk voor de geitensector' om nu aan te dringen op maatregelen, "op een dag waarop al heel veel pijnlijke dingen zijn besproken". Daarmee doelde Bervens op de nieuwe landbouwmaatregelen die Provinciale Staten vrijdag aannamen.