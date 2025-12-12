Inwoners starten petitie voor spitsstroken op N69

De doorstroming en verkeersveiligheid op de N69 zitten volgens een groep inwoners van Valkenswaard en omliggende dorpen al langer in het slop. Daarom zijn zij een petitie gestart. Daarin vragen ze de provincie Noord-Brabant te onderzoeken of spitsstroken de problemen op de drukke weg kunnen verminderen.

Volgens de initiatiefnemers staat het verkeer op de N69 regelmatig vast, zeker tijdens de spits. In de petitie staat dat de drukte de komende jaren alleen maar verder zal toenemen door de groei van de Brainportregio. Dat baart zorgen bij inwoners die dagelijks van de weg gebruikmaken.

De zorgen gaan ook over de veiligheid. Op de N69 zouden veel ongelukken gebeuren, schrijven de petitionarissen. Ook voor ambulances, brandweer en politie is de huidige situatie problematisch.

Eenbaansweg

Omdat de N69 een eenbaansweg is, kunnen hulpdiensten volgens hen lastig passeren als elke seconde telt. In de petitie staat dat hulpdiensten al langer pleiten voor vluchtstroken, zodat ze sneller ter plekke kunnen zijn.

De opstellers van de petitie, die al ruim vijfhonderd keer ondertekend is, vragen de provincie om drie dingen: eerst moet er onderzoek komen naar de mogelijkheden voor spitsstroken langs de N69. De uitkomsten daarvan moeten openbaar worden gemaakt. Vallen die positief uit, dan willen de initiatiefnemers dat de noodzakelijke aanpassingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd.