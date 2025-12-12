Max (7) verovert Budel met Grinch-kerstwens

Max Meusen (7) uit Budel had één grote wens: hij wil zo'nzelfde grote kerstboom als in de Grinch-film. Nadat hij de film nu al zó vaak heeft gezien, trok hij de stoute schoenen aan en ging hij naar de gemeente. En daar kreeg hij de wethouder ook nog eens zo gek om mee te doen.

“Ik denk dat ik de film wel twaalf keer heb gekeken”, vertelt Max vrijdagavond uitgelaten. Het is zijn lievelingsfilm, vooral om die mooie, grote boom. “Het is zo leuk omdat de Grinch eigenlijk helemaal niet van kerst houdt, maar het toch probeert. Alles gaat om die grote boom.”

"Dan moet je het aan de wethouder gaan vragen."

Onderhand kwam al het geklets over die boom bij moeder Debby wel een beetje de neus uit. “Dan moet je het aan de wethouder gaan vragen”, zei ze tegen hem. Nou, dat heeft hij gedaan. Sterker nog: die loopt nu met de kerststoet mee.

“Als zoiets vanuit een kind komt, vinden we dat eigenlijk altijd heel leuk”, zegt wethouder Jordy Drieman. Eigenlijk moest hij vooraan de stoet lopen, samen met Max. Maar die is zó opgewekt, dat hij in een moordend tempo naar de markt in Budel snelt.

“Ik heb er gewoon heel veel zin in, dat die boom wordt aangestoken!”, roept de Grinch-fan telkens. Om zijn nek heeft hij een lichtsnoer met rendiertjes. En op zijn hoofd, natuurlijk, een kerstmuts.

De Grinch-boom op de markt.

"Drie, twie, iëen, alle lempkes die gaon aon."

Samen met zijn schoolgenootjes heeft hij een liedje ingestudeerd, in het Budels dialect. Na een gesprekje op het bordes, uitkijkend op de markt van Budel en de gigantische dennenboom, wordt Max op een stoel getild. “Drei, twie, iëen, alle lempkes die gaon aon”, zingt het menneke de menigte toe. En daarna is het eindelijk zo ver. Een grote, rode knop lonkt. Max' boom wordt ontstoken.