Drie auto's botsen op elkaar in Breda, een wiel breekt af

Drie auto's zijn vrijdagavond op elkaar gebotst op de Academiesingel, vlakbij de Koning Willem-Alexanderbrug, in Breda. Bij een auto brak een wiel af.

Het ging mis rond kwart over elf 's avonds. Een auto kwam tot stilstand aan de voorkant van de brug, de twee andere auto’s verderop. De ene eindigde deels op de verkeerde rijbaan, de ander op het fietspad. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na de botsing werd de brug volledig afgesloten voor het verkeer.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Meerdere bergingsbedrijven werden ingeschakeld om de beschadigde auto's mee te nemen.