Voorbijganger vindt dode man (18) op weg, verdachte aangehouden

Op de Kesselseweg in Maren-Kessel vond een voorbijganger vrijdagnacht rond halfvier een overleden man. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer, een 18-jarige uit Berlicum, is aangereden. Het zou gaan om een fietser.





Redactie Geschreven door

Zo'n twintig minuten later hielden agenten in de omgeving een verdachte aan. Deze man zou de bestuurder zijn van de bestelbus die bij de aanrijding betrokken zou zijn geweest.

De vermoedelijke plaats waar de aanrijding plaatsvond en de plek waar de bestelbus werd gevonden, werden afgezet voor onderzoek. De verdachte, een 23-jarige man uit Maren-Kessel, is naar een politiebureau gebracht. Zijn bestelbus is in beslag genomen voor sporenonderzoek. Over het lichaam van het slachtoffer is een tent geplaatst.





Een voorbijganger vond de dode man in Maren-Kessel vrijdagnacht rond halfvier (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).